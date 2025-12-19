Matchs
Les Lakers n’ont toujours pas perdu de matchs serrés

Les Lakers affichent un 10-0 dans les fins de match serrées. Car malgré une défense globale moyenne, Los Angeles parvient à serrer la vis dans le clutch.

Luka Doncic10-0. C’est le bilan parfait des Lakers dans les matchs serrés, c’est-à-dire ceux dont l’écart était de moins de cinq points à un moment donné, dans les cinq dernières minutes de la rencontre.

Depuis le début de la saison, c’est d’ailleurs la seule équipe à être toujours sortie victorieuse de ces « money-time » accrochées. Le Thunder est ainsi à 9-2 dans le domaine, et les Spurs à 12-3 alors que de l’autre côté du classement, les Clippers sont la pire équipe dans le « clutch » avec seulement 2 victoires en 12 rencontres serrées.

« C’est vraiment génial d’avoir un bilan de 10-0 dans les matchs serrés et de 12-3 à l’extérieur, car ce n’est pas facile » en sourit d’ailleurs Luka Doncic en conférence de presse.

Est-ce que l’équipe est beaucoup plus concentrée et impliquée dans les moments où ça compte vraiment, alors qu’elle affiche la 22e défense (117.1 points encaissés sur 100 possessions) de façon générale, mais la deuxième plus efficace (93.6) dans le « clutch », même si le nombre de minutes (24 contre 1 248) rend la comparaison difficile ?

En quête de constance

« Ce serait forcément mieux qu’on soit plus constants mais être la deuxième meilleure défense dans le clutch, ce n’est pas mal. Même si, comme je l’ai dit, on a encore de gros progrès à faire » répond le Slovène.

D’ailleurs, JJ Redick a sermonné Luka Doncic et LeBron James ces derniers jours au sujet de leur défense, leur demandant de montrer l’exemple. D’ailleurs, malgré son énorme triple-double, le coach de Los Angeles n’a pas hésité à dire qu’il n’avait pas du tout aimé la défense de son leader lors de quelques passages…

« Il y a des moments où il est excellent, mais il y en a d’autres où il n’est pas aussi engagé qu’il le devrait et où il n’exécute pas nos consignes défensives… mais il a certainement bien joué pour nous mener à la victoire. Lui et LeBron ont quand même totalisé 28 passes décisives (24, en réalité) pour trois pertes de balle » conclut le coach.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Luka Dončić 20 37:24 46.3 32.4 81.1 0.9 7.9 8.8 9.1 4.2 1.7 0.6 2.6 35.2
Austin Reaves 21 36:54 50.3 36.9 87.5 0.8 4.8 5.6 6.7 3.3 1.0 0.2 2.3 27.8
Lebron James 10 33:42 46.9 26.1 69.1 0.8 5.0 5.8 7.5 2.6 0.8 0.7 1.6 18.6
Deandre Ayton 23 29:23 71.0 0 63.2 2.9 6.0 9.0 0.9 2.0 0.8 1.0 2.7 15.3
Rui Hachimura 25 32:55 53.5 45.6 75.0 0.8 3.0 3.8 0.8 0.9 0.5 0.2 1.8 13.3
Marcus Smart 17 27:14 43.1 33.0 91.7 0.6 1.9 2.5 2.9 1.8 1.6 0.4 3.1 10.6
Jake Laravia 26 24:32 45.5 32.1 71.4 1.2 2.7 3.9 1.8 1.0 1.2 0.3 2.3 8.5
Nick Smith Jr. 10 13:54 44.8 45.2 66.7 0.1 0.9 1.0 1.4 1.1 0.7 0.2 0.6 7.0
Jaxson Hayes 23 17:05 76.7 100.0 63.2 1.3 2.8 4.1 1.0 0.5 0.3 0.7 1.8 6.0
Dalton Knecht 21 14:34 46.6 35.6 66.7 0.4 1.3 1.8 0.6 0.4 0.3 0.3 1.2 6.0
Gabe Vincent 14 21:30 35.0 36.2 100.0 0.3 0.6 0.9 1.4 0.4 0.5 0.1 2.5 4.7
Jarred Vanderbilt 17 17:39 42.9 31.6 85.7 1.8 3.9 5.6 1.4 1.4 0.9 0.4 1.8 4.6
Maxi Kleber 11 12:44 41.2 33.3 75.0 0.5 1.3 1.8 0.6 0.2 0.2 0.4 1.7 2.1
Bronny James 14 8:56 32.3 28.6 100.0 0.3 0.4 0.6 1.5 0.8 0.6 0.1 0.9 1.9
Drew Timme 2 4:00 50.0 0.0 0 0.5 0.5 1.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0
Adou Thiero 10 5:30 42.9 0 80.0 0.4 0.3 0.7 0.1 0.3 0.3 0.0 1.2 1.0
Christian Koloko 2 3:00 0 0 0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
Chris Mañon 2 3:30 0.0 0.0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0

