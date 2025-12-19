Le MVP de la nuit | La magie de Luka

Comment qualifier un triple-double avec 45 points ? “C’est juste la magie de Luka” a répondu LeBron James dans le vestiaire des Lakers. “Il n’y a rien de surprenant. C’en est ridicule…”

Face au Jazz, le meilleur marqueur de la NBA a donc confirmé ce statut avec 45 points, mais il a donc aussi ajouté 11 rebonds et 14 passes. C’est l’un des plus gros triple-double de sa carrière, et il ajoute 5 interceptions ! Seul un autre joueur avait signé une telle performance dans l’histoire, et c’était Cade Cunningham cette saison.

“Honnêtement, je pense que je peux faire encore plus” lâche Doncic, avant de pointer du doigt une autre colonne. “Mais ce seul ballon perdu, c’est probablement la meilleure statistique de la feuille. On a terminé avec seulement sept ballons perdus, ce qui est impressionnant pour nous. Et au final, on a gagné le match, c’est ce qui compte. Mais je pense qu’on s’est vraiment verrouillés mentalement en deuxième mi-temps. On a fait du très bon boulot.”

De gros coups de main dans le dernier quart-temps

Face à une formation du Jazz sans complexe, Doncic a longtemps tenu la baraque, seul, profitant notamment de sa belle connexion avec Jaxson Hayes. Même la très sévère faute technique ne l’a pas perturbé, et dans le dernier quart-temps, il a reçu le coup de main de LeBron, puis Marcus Smart pour boucler l’affaire.

“J’ai simplement essayé de jouer mon jeu. Mes coéquipiers m’ont énormément aidé” confirme-t-il. “La ‘second unit’ avec LeBron a vraiment fait la différence. Vando, Maxi… qui d’autre est entré ? Jake… Tous ces gars sortis du banc avec de l’énergie, ça élève tout le monde. S’ils ne jouent pas comme ça, on ne gagne pas ce match.”

Sans oublier Marcus Smart évidemment. “Il a été génial, vraiment génial ! Son intensité en défense nous aide beaucoup offensivement. Il a un peu accumulé les fautes, mais à part ça, il a été très bon.”

Une soirée presque parfaite pour des Lakers qui affichent un bilan de 12 victoires pour 3 défaites à l’extérieur, tandis que Doncic prend le large au classement des meilleurs marqueurs avec 35,2 points de moyenne !