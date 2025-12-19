Nikola Jokic devient le numéro 1 des passeurs chez les pivots

Pour beaucoup, Nikola Jokic est depuis longtemps le meilleur pivot passeur de l’histoire de la NBA. C’est désormais validé par les chiffres puisque, dans la victoire face au Magic, il est devenu le pivot le plus prolifique de tous les temps dans ce secteur, devant Kareem Abdul-Jabbar.

L’ancien des Lakers avait délivré 5 660 passes décisives durant sa longue et légendaire carrière. Avec ses 13 offrandes (plus 23 points et 11 rebonds) contre Orlando, le Serbe affiche désormais 5 667 passes en carrière, à seulement 30 ans.

« Pour ceux qui aiment l’histoire du basket, cet exploit doit faire parler », estime David Adelman. « Parce qu’il dépasse un joueur qui peut être considéré, par certains, comme le meilleur de l’histoire. Kareem fait partie de cette discussion. Regardez ses trophées de MVP et ses trophées de champion. Et un joueur de Denver vient de le doubler dans ce domaine des passes décisives. »

Une passe rend heureux deux personnes…

« C’est un de ces moments où je peux regarder en arrière et apprécier toutes ces années où j’ai joué avec lui. C’est unique », ajoute son coéquipier Jamal Murray. « Dépasser Kareem dans n’importe quel classement, c’est plutôt cool. Cela montre sa grandeur et son altruisme. »

Nikola Jokic est désormais le 50e passeur de l’histoire de la NBA, et bientôt le 49e avec un Larry Bird, autre passeur génial, dont l’avance va fondre comme neige au soleil (5 695). 48e avec 5 701 passes décisives, Dwyane Wade va rapidement céder sa place également.

« J’ai toujours dit que la passe rend deux joueurs heureux et pas seulement un seul. Mon coach Deki disait toujours cela », rappelle le triple MVP des Nuggets, en citant Dejan Milojevic, son ancien coach disparu en janvier 2024. « Quand on fait le bon choix, on se sent bien soi-même. »

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 25 34:58 61.3 43.3 84.2 3.0 9.4 12.4 10.8 2.9 1.4 3.4 0.8 29.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.