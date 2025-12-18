Jarred Vanderbilt savait que son tour reviendrait

Omniprésence. C’est le mot qui ressort de cette séquence à l’entame du quatrième quart-temps du match entre Lakers et Suns illustrant au mieux l’activité de Jarred Vanderbilt.

Sur la même possession, il a dévié un ballon des Suns, qui s’est transformé en interception. Puis s’est arraché au rebond offensif, sur le tir en transition pris dans la foulée, pour offrir une deuxième opportunité de marquer aux Lakers. Du Jarred Vanderbilt dans le texte.

« On a juste intensifié notre jeu. Le second cinq se démenait dans tous les coins partout, à jouer dur et à apporter de l’énergie. […] C’est clairement contagieux, cette mentalité d’être partout », résume l’ailier-fort, qui a été un élément moteur pour la défense des Lakers, notamment en raison de ses nombreuses déviations.

En 15 minutes de jeu, il a cumulé 7 points (2/5 aux tirs dont 1/2 de loin), 7 rebonds, dont 6 offensifs, 2 interceptions et 1 contre. Une performance loin d’être anodine pour le joueur de 26 ans qui avait cumulé 9 « DNP » sur les 10 dernières sorties de sa formation.

Pas la première fois qu’il est dans cette situation

Seulement, avec l’absence d’Austin Reaves et au vu des soucis défensifs de sa formation, il était prévisible qu’il récupère du temps de jeu. « Je n’ai pas joué depuis un mois. Donc, naturellement, c’était accumulé (son énergie), mais je pense que j’apporte ça à chaque match, peu importe les circonstances. Peu importe la situation, c’est juste ce sur quoi je m’appuie, jouer de cette façon », définit-il.

Un temps à la recherche de son souffle une fois sur le parquet, le gaucher estime avoir fait sa part, à l’entraînement et autre, dans l’optique d’être mobilisé à nouveau par JJ Redick. « Ce n’est pas la première fois que je me retrouve dans une situation comme ça, donc je sais un peu comment ça fonctionne », lâche-t-il en pensant sans doute à ses débuts dans la Grande Ligue à Denver, où il ne jouait quasiment pas.

« La saison est longue. Il est encore tôt, donc je sais qu’en fonction des blessures, l’opportunité va revenir. Et le plus important, c’est d’être prêt mentalement. Et bien sûr, de faire sa part sur le terrain, de se présenter à l’entraînement et d’être un bon coéquipier. Ma principale priorité était juste de rester prêt. Parce que je savais qu’à un moment donné, l’opportunité allait se présenter et je voulais être prêt pour ça. » Il l’était.

Jarred Vanderbilt Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DEN 16 4:19 47.4 0.0 60.0 0.4 1.0 1.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.1 1.5 2019-20 DEN 9 4:33 71.4 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 1.1 2019-20 MIN 2 2:30 0.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2020-21 MIN 64 17:48 60.6 20.0 55.9 1.8 3.9 5.8 1.2 1.9 1.0 0.8 0.7 5.4 2021-22 MIN 74 25:24 58.7 14.3 65.6 2.9 5.5 8.4 1.3 2.4 1.3 1.0 0.6 6.9 2022-23 LAL 26 24:02 52.9 30.3 78.4 1.9 4.8 6.7 1.6 2.2 1.2 1.1 0.2 7.2 2022-23 UTA 52 24:07 55.6 33.3 65.7 2.3 5.5 7.9 2.7 2.6 1.0 1.3 0.3 8.3 2023-24 LAL 29 20:02 51.8 29.6 66.7 1.4 3.3 4.8 1.2 1.5 1.2 1.0 0.2 5.2 2024-25 LAL 36 16:08 48.8 28.1 55.6 1.9 3.2 5.1 1.1 1.9 1.0 0.8 0.3 4.1 2025-26 LAL 16 17:11 42.9 29.4 85.7 1.6 3.8 5.3 1.4 1.8 1.0 1.4 0.4 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.