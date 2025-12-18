Matchs
Les Bulls retrouvent de l’altruisme et le sourire

NBA – Embourbés dans une période compliquée, les Bulls ont semblé retrouver des couleurs face aux Cavaliers grâce à une bonne circulation du ballon en attaque.

Les Bulls face aux CavaliersFace à des Cavaliers en difficulté depuis plusieurs semaines, les Bulls ont signé leur plus large victoire de la saison en s’imposant 127-111, portés par le triple-double de Josh Giddey. Un succès qui redonne un peu d’élan à Chicago, alors que les joueurs de Billy Donovan n’avaient gagné que deux de leurs dix derniers matchs…

« Je pense que les gars ont compris le niveau de sacrifice attendu et ont voulu assumer leur rôle », a apprécié l’entraîneur des Bulls après la rencontre. « Nous devons redevenir unis et construire une identité. Ce soir, nous nous sommes rapprochés de la manière dont nous jouions en début d’année. »

Les Bulls avaient pourtant démarré fort, en remportant leurs cinq premiers matchs grâce à une attaque bien huilée. Depuis, l’élan offensif des coéquipiers de Coby White s’est nettement émoussé : la franchise de l’Illinois affiche la septième plus faible attaque de NBA, avec 112.3 points inscrits pour 100 possessions.

Remettre le couvert dès vendredi

Mais face à Cleveland, c’est bien le collectif qui a fait la différence. Sept joueurs ont atteint la barre des dix points, et le ballon a circulé avec fluidité, comme en témoignent les 35 passes décisives.

« C’est probablement le match où nous avons joué de la manière la plus altruiste depuis longtemps », a confirmé Josh Giddey. « En début de saison, quand nous jouions bien et que nous gagnions, j’avais l’impression que plusieurs joueurs se mettaient en avant. C’est dans ces moments-là que nous sommes à notre meilleur niveau. »

Chicago aura rapidement l’occasion de prouver que ce succès n’était pas un simple coup d’éclat : les Bulls retrouveront Cleveland dès vendredi, avec l’ambition d’enchaîner. Pour l’instant, ils pointent à la 10e place à l’Est (11 victoires – 15 défaites) et accusent déjà trois matchs de retard sur les Cavaliers (15 victoires – 13 défaites).

« Les Cavs sont une très bonne équipe », prévient Josh Giddey. « Ils visent le titre et ils vont réagir. À nous de frapper les premiers et, d’une certaine manière, de reprendre là où nous nous sommes arrêtés ce soir. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Coby White 10 29:18 44.5 29.2 81.3 0.2 3.2 3.4 4.8 2.8 0.8 0.0 2.2 22.0
Josh Giddey 24 33:43 47.6 40.4 75.6 1.3 8.1 9.4 8.9 3.6 1.0 0.5 1.9 20.3
Nikola Vučević 25 30:02 48.5 38.3 76.9 2.2 6.9 9.1 3.4 1.6 0.8 0.4 2.2 15.8
Ayo Dosunmu 20 27:48 51.9 47.5 85.7 0.4 2.3 2.7 3.2 1.4 0.6 0.3 1.8 15.2
Matas Buzelis 26 27:55 47.0 31.9 81.9 1.1 4.2 5.3 1.6 1.9 0.8 1.3 2.8 13.4
Tre Jones 20 27:57 51.5 25.0 84.7 0.6 2.5 3.0 5.2 1.5 1.7 0.3 1.6 12.4
Kevin Huerter 21 24:11 47.3 32.7 84.8 0.5 2.8 3.2 2.2 1.4 0.9 0.7 2.1 12.1
Jalen Smith 21 16:46 47.7 36.6 76.0 1.9 3.9 5.8 1.2 1.0 0.3 0.7 2.0 9.3
Isaac Okoro 18 25:10 47.6 33.3 76.2 1.2 1.4 2.7 1.5 0.8 0.4 0.6 3.0 8.6
Zach Collins 5 17:24 50.0 33.3 70.0 1.6 3.2 4.8 1.2 0.8 0.4 0.4 1.6 7.8
Patrick Williams 25 20:50 38.7 41.1 63.6 0.8 2.4 3.2 1.2 1.0 0.9 0.3 1.6 7.4
Jevon Carter 14 14:17 40.8 42.1 100.0 0.4 1.1 1.4 1.2 0.6 0.8 0.0 1.1 6.9
Dalen Terry 16 10:49 51.2 26.7 42.9 0.6 1.1 1.8 1.3 0.7 0.7 0.3 1.1 3.2
Emanuel Miller 5 6:36 46.2 33.3 50.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.4 0.0 0.4 3.0
Julian Phillips 22 10:05 43.6 30.0 83.3 0.7 0.6 1.4 0.3 0.1 0.5 0.2 1.0 2.8
Trentyn Flowers 2 3:00 66.7 0.0 0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0
Lachlan Olbrich 5 7:12 16.7 0.0 0 0.6 1.6 2.2 0.6 0.4 0.0 0.0 1.6 0.4
Noa Essengue 2 3:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

