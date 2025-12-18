Les Bulls retrouvent de l’altruisme et le sourire

Face à des Cavaliers en difficulté depuis plusieurs semaines, les Bulls ont signé leur plus large victoire de la saison en s’imposant 127-111, portés par le triple-double de Josh Giddey. Un succès qui redonne un peu d’élan à Chicago, alors que les joueurs de Billy Donovan n’avaient gagné que deux de leurs dix derniers matchs…
« Je pense que les gars ont compris le niveau de sacrifice attendu et ont voulu assumer leur rôle », a apprécié l’entraîneur des Bulls après la rencontre. « Nous devons redevenir unis et construire une identité. Ce soir, nous nous sommes rapprochés de la manière dont nous jouions en début d’année. »
Les Bulls avaient pourtant démarré fort, en remportant leurs cinq premiers matchs grâce à une attaque bien huilée. Depuis, l’élan offensif des coéquipiers de Coby White s’est nettement émoussé : la franchise de l’Illinois affiche la septième plus faible attaque de NBA, avec 112.3 points inscrits pour 100 possessions.
Remettre le couvert dès vendredi
Mais face à Cleveland, c’est bien le collectif qui a fait la différence. Sept joueurs ont atteint la barre des dix points, et le ballon a circulé avec fluidité, comme en témoignent les 35 passes décisives.
« C’est probablement le match où nous avons joué de la manière la plus altruiste depuis longtemps », a confirmé Josh Giddey. « En début de saison, quand nous jouions bien et que nous gagnions, j’avais l’impression que plusieurs joueurs se mettaient en avant. C’est dans ces moments-là que nous sommes à notre meilleur niveau. »
Chicago aura rapidement l’occasion de prouver que ce succès n’était pas un simple coup d’éclat : les Bulls retrouveront Cleveland dès vendredi, avec l’ambition d’enchaîner. Pour l’instant, ils pointent à la 10e place à l’Est (11 victoires – 15 défaites) et accusent déjà trois matchs de retard sur les Cavaliers (15 victoires – 13 défaites).
« Les Cavs sont une très bonne équipe », prévient Josh Giddey. « Ils visent le titre et ils vont réagir. À nous de frapper les premiers et, d’une certaine manière, de reprendre là où nous nous sommes arrêtés ce soir. »
