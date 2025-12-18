Le MVP de la nuit | Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen

Si les Bulls ont complètement déréglé le jeu des Cavaliers par leur zone, ils ont aussi profité d’un grand Josh Giddey pour punir la défense de Cleveland. Comme beaucoup de formations, Donovan Mitchell et ses partenaires avaient décidé de faire l’impasse sur le meneur australien au large, et Josh Giddey les a sanctionnés avec un 5 sur 11 de loin. Il égale ainsi son record en carrière, et surtout il signe son 24e triple-double en carrière avec 23 points, 11 rebonds, 11 passes, mais aussi 2 interceptions et 1 contre.

« Je me sens bien” explique-t-il à propos de son 6e triple-double de la saison. “Évidemment, en tant que joueur, on veut gagner. Je pense que la prochaine étape pour moi, c’est de comprendre comment continuer à mener ce groupe vers la victoire. Les statistiques, c’est bien, mais gagner reste toujours la priorité numéro un pour moi. On doit trouver une solution collectivement, et moi, je dois trouver la meilleure façon de guider cette équipe vers des victoires. »

Treize triple-double en 94 matches à Chicago

A 23 ans, seulement, Josh Giddey signe déjà son 13e triple-double sous les couleurs des Bulls. A deux unités de Scottie Pippen, et 15 de Michael Jordan. Mais les deux légendes ont joué chacun plus de 850 rencontres avec Chicago, tandis que Josh Giddey en est seulement à 94 matches avec les Bulls…

Mais le plus important, comme il le dit, c’est que les Bulls gagnent, et cette nuit, on a revu, par moments, le basket des Bulls du début de saison avec de l’agressivité, de la vitesse et surtout le partage du ballon.

« Franchement, c’est un peu vers ça qu’on tend à revenir depuis un moment maintenant. Je pense qu’on avait bien commencé la saison et, évidemment, on a traversé une période compliquée, probablement sur les dix derniers matchs environ. Mais ce soir, c’est un très, très bon pas dans la bonne direction face à une très bonne équipe » poursuit Josh Giddey. « On gagne face à une équipe qui est dans une situation assez similaire à la nôtre, dans le sens où elle ne joue pas son meilleur basket ces derniers temps. Je pense qu’on retrouve peu à peu la santé, tout le monde revient. Quand on aura l’ensemble du groupe au complet, avec les 15 joueurs prêts à jouer, on sera une équipe très difficile à battre. »

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31:29 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31:09 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25:08 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.6 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30:15 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 23 33:42 47.8 39.8 75.2 1.3 8.0 9.3 8.8 1.9 1.0 3.7 0.4 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.