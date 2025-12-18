Matchs
Pour Steve Kerr, les Warriors ont les outils pour s’en sortir

NBA – Contrairement à la saison passée, avec l’arrivée de Jimmy Butler en cours d’exercice, le coach estime qu’il a le groupe nécessaire pour briser l’irrégularité visible depuis deux mois.

Avec un bilan de 13-14, les Warriors patinent et cela agace tout le monde, jusqu’au propriétaire de la franchise, Joe Lacob, qui a exposé ses doutes, notamment sur Steve Kerr, dans un email rendu public.

Le coach, lui, a écarté ce petit coup de pression, qui ne serait « pas un gros sujet », tout en confirmant la frustration qui transpire dans le groupe. Il a aussi assumé ses responsabilités, en indiquant que Golden State n’avait pas besoin de renfort, que les solutions étaient présentes dans l’effectif actuel. C’est à lui de trouver la bonne formule.

« C’est similaire à la saison dernière : on est irrégulier, on est autour des 50% de victoires », compare ainsi le coach. « Mais je sais qu’on a les réponses ici. La saison passée, on devait faire un transfert. Cette année, je ne pense pas que ce soit le cas. On a le nécessaire ici, mais on doit être plus régulier et ça commence avec moi, en donnant des rôles plus constants à mes joueurs. »

Le symbole le plus éclatant de ce dernier constat, c’est Jonathan Kuminga évidemment. Un coup titulaire ou important, un autre coup remplaçant, voire écarté de la rotation, l’intérieur n’a toujours pas trouvé sa place autour de Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler.

Une situation fragile

Notamment à cause des blessures, mais pas que, le cinq majeur des Warriors a changé à pas moins de 15 reprises déjà, en seulement 27 matches… « C’est compliqué. On a 14 ou 15 joueurs que je peux mettre sur le parquet mais je suis aussi à l’aise à en faire jouer 11 voire 10 maximum », précise Steve Kerr.

Comme des équipes sont encore plus à la peine, les Mavericks, les Grizzlies, les Kings ou encore les Clippers, il n’y a pas le feu à Golden State, qui occupe la 8e place de la conférence Ouest. C’est pourquoi Steve Kerr veut rester calme.

« Dès qu’on vit une période comme ça en NBA, on sent que c’est fragile, qu’il y a de la vulnérabilité. C’est important pour moi, pour nos vétérans, de rallier les troupes, de rassembler les gars et de se souvenir que la marge d’erreur entre gagner et perdre en NBA est ainsi », insiste l’entraîneur. « On a perdu des rencontres très serrées et on peut inverser la tendance, et le faire ensemble. Ce sera forcément fait collectivement. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 18 31:20 48.4 41.2 90.7 0.4 3.3 3.7 3.9 3.1 1.3 0.6 2.1 29.6
Jimmy Butler Iii 23 31:10 51.0 44.4 84.9 2.3 3.6 5.9 5.0 1.4 1.6 0.2 1.3 19.1
Jonathan Kuminga 17 25:39 43.8 32.0 74.1 1.6 4.7 6.3 2.6 2.5 0.3 0.4 1.8 12.4
Brandin Podziemski 27 27:42 44.2 40.6 75.8 0.7 4.0 4.7 3.2 1.5 1.2 0.2 2.1 12.1
Moses Moody 25 24:43 41.6 38.6 83.0 0.9 2.3 3.2 1.5 1.1 1.0 0.7 2.1 11.6
De'anthony Melton 4 19:30 35.5 21.4 78.6 0.3 1.0 1.3 1.5 1.5 1.8 0.5 2.5 9.0
Draymond Green 21 28:14 39.4 34.0 65.2 0.8 5.4 6.2 5.5 3.2 0.9 0.9 3.7 8.3
Buddy Hield 27 18:47 41.2 31.5 94.4 0.7 1.9 2.6 1.6 1.1 0.9 0.1 1.4 8.0
Will Richard 23 19:08 53.3 39.7 77.4 1.0 1.7 2.7 1.1 0.7 1.0 0.0 2.0 8.0
Quinten Post 27 18:09 44.1 35.9 81.3 0.9 3.1 4.0 1.5 0.8 0.6 0.6 1.9 7.8
Pat Spencer 19 15:57 45.4 41.2 90.0 0.7 1.7 2.4 3.2 0.9 0.7 0.1 1.4 7.4
Seth Curry 2 16:00 66.7 50.0 0 0.5 1.5 2.0 1.5 0.0 1.0 0.0 1.5 7.0
Al Horford 13 21:28 32.1 29.8 100.0 0.8 3.5 4.4 2.0 1.2 1.0 1.0 1.5 5.6
Trayce Jackson-davis 17 13:00 56.6 0 64.3 1.5 1.9 3.5 1.2 0.5 0.3 0.7 1.4 4.6
Gary Payton Ii 25 11:58 47.8 27.6 100.0 0.8 2.1 2.9 1.6 0.7 0.6 0.2 1.5 3.9
Gui Santos 20 9:03 40.0 27.3 68.8 0.8 1.1 1.9 0.7 0.8 0.3 0.1 1.3 3.2

Par Jonathan Demay
