Aux Warriors, un email de Joe Lacob met la pression sur Steve Kerr

Publié le 17/12/2025 à 8:17

Battus dimanche soir à Portland, les Warriors ont vu une brève conversation par email entre le propriétaire Joe Lacob et un supporter fuiter sur Reddit. Une séquence qui dit beaucoup de la nervosité grandissante à Golden State (13 victoires – 14 défaites, 8e à l’Ouest).

Steve KerrDans la foulée de la défaite au Moda Center, un fan des Warriors, Justin Dutari, envoie un message salé au propriétaire Joe Lacob. Diagnostic sans détour : Golden State aurait besoin d’une « vraie deuxième option », les « qualités » de Jimmy Butler seraient « sous-utilisées », et l’effectif manquerait de taille par poste.

La réponse de Joe Lacob arrive rapidement, tout aussi directe : « Tu ne peux pas être aussi frustré que moi. Je travaille dessus. C’est compliqué. Style de jeu. Désirs des coaches concernant les joueurs. Tendances de la ligue. Jimmy n’est pas le problème. » Justin Dutari publie l’échange sur Reddit, et la franchise en confirme l’authenticité.

Au-delà de l’anecdote, ces quelques lignes exposent une tension de plus en plus palpable : celle d’une équipe coincée entre ses habitudes de champion et la nécessité d’évoluer.

En filigrane, l’email braque forcément les projecteurs sur Steve Kerr, gardien d’un système offensif construit depuis 12 saisons autour de Stephen Curry et Draymond Green, avec quatre titres au compteur, mais pas forcément aligné avec le profil des joueurs plus jeunes (ou nouvellement arrivés) de l’effectif.

« Nous sommes tous frustrés »

Interrogé sur la question, Steve Kerr minimise : « Pas un gros sujet », assure-t-il, tout en admettant avoir vu passer l’email. Le coach est aussi dans la dernière année de son contrat et a expliqué lors du « training camp » qu’il ne cherchait pas d’extension immédiate, préférant attendre la fin de saison pour discuter.

« Nous sommes tous frustrés », a conclu Steve Kerr. « Joe est frustré. Je suis frustré. Steph et [Green], tout le monde est frustré. C’est un peu comme ça que fonctionne la ligue. Je déteste quand les gens publient des e-mails privés. Imaginez si les e-mails de tout le monde étaient rendus publics, à quel point ce serait difficile à vivre. »

Mais dans la Baie, les fuites sont courantes, ce qui n’empêche visiblement pas Steve Kerr de dormir.

« Joe me soutient à 100 %. Je le soutiens. Nous avons une excellente relation. Nous avons beaucoup de continuité ici. La stabilité de notre organisation est l’une de nos forces » peut-il ainsi conclure, malgré les remous.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 18 31:20 48.4 41.2 90.7 0.4 3.3 3.7 3.9 3.1 1.3 0.6 2.1 29.6
Jimmy Butler Iii 23 31:10 51.0 44.4 84.9 2.3 3.6 5.9 5.0 1.4 1.6 0.2 1.3 19.1
Jonathan Kuminga 17 25:39 43.8 32.0 74.1 1.6 4.7 6.3 2.6 2.5 0.3 0.4 1.8 12.4
Brandin Podziemski 27 27:42 44.2 40.6 75.8 0.7 4.0 4.7 3.2 1.5 1.2 0.2 2.1 12.1
Moses Moody 25 24:43 41.6 38.6 83.0 0.9 2.3 3.2 1.5 1.1 1.0 0.7 2.1 11.6
De'anthony Melton 4 19:30 35.5 21.4 78.6 0.3 1.0 1.3 1.5 1.5 1.8 0.5 2.5 9.0
Draymond Green 21 28:14 39.4 34.0 65.2 0.8 5.4 6.2 5.5 3.2 0.9 0.9 3.7 8.3
Buddy Hield 27 18:47 41.2 31.5 94.4 0.7 1.9 2.6 1.6 1.1 0.9 0.1 1.4 8.0
Will Richard 23 19:08 53.3 39.7 77.4 1.0 1.7 2.7 1.1 0.7 1.0 0.0 2.0 8.0
Quinten Post 27 18:09 44.1 35.9 81.3 0.9 3.1 4.0 1.5 0.8 0.6 0.6 1.9 7.8
Pat Spencer 19 15:57 45.4 41.2 90.0 0.7 1.7 2.4 3.2 0.9 0.7 0.1 1.4 7.4
Seth Curry 2 16:00 66.7 50.0 0 0.5 1.5 2.0 1.5 0.0 1.0 0.0 1.5 7.0
Al Horford 13 21:28 32.1 29.8 100.0 0.8 3.5 4.4 2.0 1.2 1.0 1.0 1.5 5.6
Trayce Jackson-davis 17 13:00 56.6 0 64.3 1.5 1.9 3.5 1.2 0.5 0.3 0.7 1.4 4.6
Gary Payton Ii 25 11:58 47.8 27.6 100.0 0.8 2.1 2.9 1.6 0.7 0.6 0.2 1.5 3.9
Gui Santos 20 9:03 40.0 27.3 68.8 0.8 1.1 1.9 0.7 0.8 0.3 0.1 1.3 3.2

Par Dimitri Kucharczyk
