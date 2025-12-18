Pour sauver les Bucks, Doc Rivers parle de l’oeuf et de la poule…

Comme Tyronn Lue chez les Clippers, Doc Rivers va devoir trouver la formule magique pour sauver la saison des Bucks, voire sa place sur le banc. Après la lourde défaite de 45 points face à Brooklyn, les partenaires de Giannis Antetokounmpo affichent un affreux bilan de 11 victoires pour 16 défaites, et ils n’ont plus enchaîné deux victoires de suite depuis fin octobre !

« On aime notre équipe, » promet le coach de Milwaukee. « J’aime vraiment cette équipe. On ne joue pas bien, pour beaucoup de raisons. Mais on ne réinvente pas la roue. On ne le fait pas. Les équipes qui essaient échouent. Je suis honnête. J’ai assez d’expérience pour le dire. »

Après un début de saison réussi avec quatre victoires en cinq matches, l’équipe s’est écroulée, et l’absence de Giannis n’explique pas tout. La greffe Myles Turner n’a pas pris et les Bucks sont simplement une équipe moyenne.

Inutile de faire exploser l’équipe…

« On veut faire mieux, » poursuit Doc Rivers. « On veut ajuster certains détails. On aime ce qu’on met en place. On aime notre dispositif défensif dans l’ensemble. Il faut simplement mieux l’exécuter. Il faut mieux gérer le ballon. Mais on aime les éléments de cette équipe, et ça n’a pas changé. Ce n’est pas : ‘OK les gars, on est à cinq matchs sous les 50 %, on fait tout exploser’. On n’en est pas là. On ne pense même pas en ces termes. »

Les Bucks affichent un bilan de 2-8 sans Giannis Antetokounmpo, et les rumeurs sur son départ se multiplient. Pour autant, Doc Rivers reste persuadé qu’il suffit d’un déclic pour que l’équipe retrouve de l’allant, et les victoires.

« C’est un peu le problème de l’œuf et de la poule : quelque chose doit arriver en premier, » a conclu Doc Rivers. « Quelque chose doit te donner la confiance pour le refaire encore et encore. Pour le dire autrement, je suis bien plus concentré sur l’exécution que sur les sentiments, l’état d’esprit ou ce genre de choses. »