Les Clippers activent la méthode Coué

Kawhi Leonard est peut-être revenu aux affaires, mais on est encore loin de la révolution annoncée pour les Clippers. Battue par les Lakers (135-118), la franchise de Los Angeles s’enfonce avec une 11e défaite sur ses 13 derniers matchs. Avec un bilan de 5-13, les Clippers n’avaient plus affiché un pourcentage de victoires aussi bas depuis la saison 2010/11, celle de la campagne rookie de Blake Griffin. Malgré tout, pas question de céder à la panique : en Californie, on s’efforce encore de voir la suite avec optimisme.

Ce sont toujours les mêmes maux qui ont frappé les Clippers mardi. Ils ont tenu le coup une grande partie de la rencontre avant de craquer (et pas qu’un peu) le temps d’un quart-temps. Ils avaient pourtant résisté au « one-man-show » de Luka Doncic dans le premier quart-temps, menant 38-37 malgré les 24 points du Slovène. Cette fois, c’est dans le dernier acte que les joueurs de Tyronn Lue ont cédé, encaissant un fatal 37-25.

« Nous avons simplement manqué d’essence, en quelque sorte », a résumé le coach des Clippers en conférence de presse. Difficile d’être surpris pour l’équipe la plus âgée de la ligue…

« Des circonstances aggravantes »

Face à une situation qui pourrait tourner à la sinistrose, Tyronn Lue préfère saluer les efforts de son groupe. « On doit continuer, comme Jeff Van Gundy l’a dit avant le match : jouer aussi dur que possible, parler aussi fort que possible p… Je ne peux pas dire ce mot mais vous avez compris. Les gars ont joué avec les bonnes intentions, et nous avons été battus par une meilleure équipe, pour l’instant » résume l’entraîneur de la franchise d’Inglewood.

« Nous avons eu des circonstances aggravantes. Des joueurs ont été absents… Avec la façon dont nous sommes construits, nous avons besoin que nos meilleurs joueurs soient sur le terrain. C’est comme ça que tout le monde autour peut réussir. C’est un début de saison difficile. Le problème, c’est que lorsque James Harden sort, nous ne sommes pas bons en attaque. Et c’est parce que Kawhi Leonard a manqué onze matchs, Bradley Beal a manqué onze matchs… Quand vous n’avez pas la force de frappe offensive pour rivaliser, cela devient compliqué. »

Le problème semble pourtant plus profond. Les Lakers ont inscrit 135 points à une équipe qui avait bâti son succès, la saison dernière, sur sa solidité défensive. Les Clippers ont encaissé au moins 120 points pour la 10e fois en 18 rencontres. La saison passée, il avait fallu attendre le 65e match, le 11 mars, pour atteindre ce total…

Ils ont aussi beaucoup souffert au rebond (29 à 38) face à une équipe pourtant privée de Deandre Ayton, avec un pivot titulaire, Jaxson Hayes, qui a terminé avec seulement trois prises en 30 minutes.

Deux prochains matchs très importants

Mais à tous les étages de la franchise, on continue d’afficher de la confiance, à défaut d’avoir les résultats. « C’est très, très inhabituel pour moi », explique James Harden. « Mais je crois fermement en nous. Je me défonce chaque jour, pas seulement pour moi, mais pour mes coéquipiers. J’ai totalement foi en nos dirigeants, nos entraîneurs et mes coéquipiers pour assembler les pièces du puzzle. Je n’ai jamais autant perdu auparavant, mais je n’ai jamais été dans une situation où c’est comme si tout allait littéralement contre nous. Ça va être un test pour notre caractère et pour ce qu’on sera capables de faire plus tard dans la saison. »

Les Clippers comptent déjà six victoires de retard sur le Top 6 après seulement un quart de saison, mais estiment, comme Kawhi Leonard, qu’il est « encore tôt ».

« On doit simplement pouvoir aligner les bons cinq sur le terrain, j’imagine », poursuit l’ailier, non sans un petit lapsus laissant planer l’idée de possibles mouvements à Los Angeles. « Avoir plus de talent, jouer avec plus de talent et voir ce qu’il se passe. J’entends par là mieux jouer : nous devons tous mieux jouer. »

« Ça va aller pour nous », martèle Tyronn Lue. « Nous allons nous remettre en selle à un moment. Ça va aller. Si ce n’était pas le cas, je vous le dirais. »

Les deux prochaines rencontres face aux Grizzlies et aux Mavs, toutes deux à l’Intuit Dome, doivent permettre aux Clippers de se relancer. Sous peine de voir cette première partie de saison tourner un peu plus au vinaigre.