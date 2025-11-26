Le « Big Three » des Lakers brille à tour de rôle face aux Clippers

Après un « road trip » de six matchs à l’extérieur, les Clippers sont de retour à Los Angeles, mais pas encore dans leur Intuit Dome puisqu’ils défiaient les Lakers à la Crypto.com Arena. Une rencontre qui se jouait dans le cadre de la NBA Cup où les deux équipes pouvaient encore prétendre à la première place du groupe B à l’Ouest.

Mais Luka Doncic (43 points, 9 rebonds, 13 passes) ne perd pas de temps et se met directement en route en réussissant ses cinq premiers tirs à 3-points (29-23). Toutefois, les Clippers ne se laissent pas distancer et l’une des actions de cette partie est signée Kobe Brown et son gros dunk sur Jake LaRavia et Maxi Kleber. Un poster qui traduit un premier quart-temps solide de la part des hommes de Tyronn Lue qui mènent 38-37 après douze minutes grâce à un tir primé de James Harden (29 points, 5 rebonds, 9 passes) dans les derniers instants de ce premier acte.

Si Luka Doncic et James Harden partent s’asseoir sur leurs bancs respectifs ensuite, le rythme ne baisse pas et les deux équipes continuent de se rendre les coups. Dès son retour en jeu, le Slovène réussit un 2+1 sur Kawhi Leonard (19 points, 5 rebonds, 3 passes) puis il plante son sixième tir de loin à une minute de la mi-temps. Dans son sillage, les Lakers mènent au moment de rejoindre les vestiaires (69-66).

LeBron James puis Austin Reaves pour prendre le contrôle du match

Après la pause, l’équipe de LeBron James (25 points, 6 rebonds, 6 passes) accélère et prend dix points d’avance, ce qui est le plus gros écart du match à ce moment-là, mais les Clippers ne se laissent toujours pas distancer. Ils répliquent aussitôt avec un 9-0 forçant J.J. Redick à prendre un temps mort. Cet arrêt de jeu n’enraye pas la bonne dynamique des visiteurs qui repassent devant après à un tir à mi-distance de Kawhi Leonard (83-82). Comme en première période, les deux équipes s’échangent les coups et comme lors du deuxième quart-temps, ce sont les Lakers qui sont devant avant d’entrer dans le dernier acte, cette fois-ci grâce à un 2+1 de LeBron James sur Nicolas Batum (93-88).

Pour débuter ce quatrième quart-temps, les Lakers continuent de creuser l’écart derrière un Austin Reaves (31 points, 9 rebonds, 3 interceptions) qui prend les choses en main. Pour commencer, il trouve LeBron James à 3-points puis il se charge de couler ses adversaires avec 18 de ses 31 points inscrits dans ce dernier acte. Les Clippers arrivent à maintenir l’écart aux alentours des dix points jusqu’au moment où une échauffourée entre Luka Doncic, Kris Dunn et Jaxson Hayes survient.

Une altercation qui entraîne l’expulsion du meneur des Clippers qui réalisait un bon match jusqu’ici avec 19 points. Après cet événement, les Lakers s’envolent au score et finissent par s’imposer 135-118 pour enchaîner une cinquième victoire consécutive et s’assurer de jouer les quarts de finale de la NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « Big Three » des Lakers a répondu présent. À tour de rôle, le trio star des Lakers a brillé. Pour commencer, Luka Doncic a sorti une très bonne première mi-temps où il a inscrit 32 points avec six tirs primés. Après la pause, le Slovène s’est moins montré pour laisser LeBron James prendre la main dans le troisième quart-temps tandis qu’Austin Reaves s’est chargé de fermer la boutique dans le dernier acte. Au total, le trio Doncic-James-Reaves a inscrit 99 des 135 points des Lakers.

– Un coup de chaud et un coup de sang pour Kris Dunn. Avec un Kawhi Leonard toujours limité en termes de minutes et un James Harden pas forcément adroit (9/21 au tir et 3/12 de loin), Kris Dunn a réalisé ce qui aurait pu être son meilleur match de la saison. Le meneur des Clippers finit la partie 19 points à 8/13 au tir et 3/6 à 3-points, mais sa soirée a été écourtée. Après son altercation avec Luka Doncic et Jaxson Hayes, il écope de deux fautes techniques, synonymes d’exclusion.

– Les Lakers poursuivent leur aventure en NBA Cup. Cette victoire permet aux Lakers de s’assurer la première place du groupe B à l’Ouest. Les hommes de J.J. Redick disputeront la phase à élimination directe pour la deuxième fois en trois ans après avoir remporté la première édition en 2023. Du côté des Clippers, la victoire face à Memphis sera impérative pour espérer se qualifier puisque les pensionnaires de l’Intuit Dome dépendent désormais des résultats dans les autres groupes de l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.