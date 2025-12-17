Malgré la défaite, une bonne répétition avant les playoffs pour les Spurs ?

« Quand tu t’attends à gagner, évidemment, ça prend plus de sens quand tu ne gagnes pas. » En quelques mots, Keldon Johnson résume le changement de paradigme en cours chez les Spurs. Lui qui est le plus ancien de l’équipe, depuis sa Draft en 2019, n’a connu que des saisons où les défaites ont été plus nombreuses que les victoires.

Cette dynamique a changé cette année et en particulier ces derniers jours, où San Antonio a montré un beau visage sur la scène de la NBA Cup. Les Texans n’ont pas pu aller au bout, s’inclinant face aux Knicks, mais beaucoup retiendront cette victoire inattendue pour éliminer le champion en titre, le Thunder, au tour précédent.

« Je dirais que la partie inconfortable, c’est quand tu avais des attentes de victoire et que tu ne gagnes pas, la façon dont tu réagis à ça est différente, parce que dans les années passées, on n’avait pas cette attente de gagner. C’était différent de ce que c’est maintenant », développe Keldon Johnson.

Les Spurs n’ont pas gagné le trophée, mais beaucoup en expérience. Un mot qui revient près d’une dizaine de fois dans la bouche de Mitch Johnson. Cette NBA Cup, c’était « jouer des matchs vraiment compétitifs contre des équipes vraiment, vraiment bonnes, et expérimentées qui ont déjà été dans des situations similaires. Mais pouvoir être dans l’instant pendant ces matchs, c’est une expérience précieuse », livre le coach.

Avec ces rencontres, les Texans ont peu mieux compris l’importance d’être appliqué dans les moindres détails. « Et lorsqu’il y a un moment où le jeu semble nous échapper, c’est là que parfois il faut faire front. Parfois, c’est une action fondamentale qui n’a rien à voir directement avec le basket. »

Seulement le second match avec l’équipe au complet

Un moyen sans doute de souligner que sa formation a perdu la bataille de l’engagement, les fameuses « 50-50 balls » tombant le plus souvent dans les mains des Knicks.

Mitch Johnson rappelle aussi qu’il ne s’agissait que du second match avec un effectif pleinement disponible. Et que, malgré la frustration de la défaite, « après 25 matchs, je crois qu’on a montré des signes qu’on peut être une équipe vraiment solide. On a aussi montré qu’on a beaucoup de domaines à améliorer. C’est là où nous en étions aujourd’hui et, espérons-le, demain, on pourra continuer à s’améliorer un peu plus. »

« Le potentiel est illimité. Il n’y a rien à sur-réagir. On a gagné beaucoup de matchs serrés, que ce soit en Cup ou en saison. Être de ce côté est clairement une bonne expérience d’apprentissage. Cela nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, et c’est bien que nous ayons encore beaucoup de marge de progression », complète Dylan Harper.

Le tout dans une optique qui est désormais clairement affichée : participer aux playoffs, pour la première fois avec cette génération de joueurs. Cette NBA Cup a donc fait figure de répétition – toute proportion gardée – pour des Spurs, actuellement 4e à l’Ouest (18 victoires – 7 défaites).

Lors de son court passage devant la presse, Victor Wembanyama ne dit pas autre chose : « Je suppose que c’est la meilleure préparation pour les matchs importants, car bien sûr, notre attention est déjà tournée vers les playoffs et c’est là que tout se joue. Les playoffs vont être le moment clé de l’année. Donc, je suppose que c’est bien qu’on ait aussi eu cette expérience. »