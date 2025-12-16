Un petit parfum de revanche pour Mike Brown

Le 27 décembre 2024, au lendemain d’une défaite face aux Pistons où il avait été très en colère, Mike Brown était viré par les Kings. Un an après, presque jour pour jour, le coach va jouer la finale de la NBA Cup avec les Knicks, face aux Spurs. Sacrée revanche, non ?

« Il y a des changements dans la vie, par uniquement pour moi mais aussi pour les autres et il faut être prêt à changer de cap », commente-t-il. « Je me sens chanceux, béni, d’être dans cette situation avec les Knicks. La plupart du temps, on n’a pas beaucoup de contrôle sur sa destinée, sur son chemin. Donc me retrouver dans une franchise comme ça, avec ces joueurs-là, avec ce propriétaire, avec Leon Rose, il faut en profiter. »

L’entraîneur de New York n’est donc pas si revanchard que ça. « Je n’ai pas beaucoup le temps de revenir sur mon passé. Je suis dans le présent et j’essaie de faire avancer cette franchise », poursuit-il.

De son côté, Jalen Brunson, touché par le départ de Tom Thibodeau en juin, parle en terme élogieux de son nouveau coach. « Notre relation a évolué. Notre communication est excellente. Il est formidable. Sa manière de nous pousser, de nous responsabiliser, on en avait besoin et on le remercie pour ça » explique le meneur de jeu.