La finale de la NBA Cup délocalisée dès 2026 ?

Pour la troisième année consécutive, les demi-finales et la finale de la NBA Cup se déroulent à Las Vegas, à la T-Mobile Arena. Dès 2026, il y aura néanmoins du changement, car il n’y aura désormais plus de « Final Four » dans le Nevada, mais simplement le match pour le titre, faute de remplissage.

Mais ce n’est pas encore certain, puisque ESPN rapporte maintenant que la NBA réfléchit à carrément quitter « Sin City », même pour la finale de son « Emirates Cup ». Car, si le tournoi a su séduire les observateurs de la Grande Ligue, en manque de compétitivité à cette période de la saison habituellement creuse, en plus de plaire aux joueurs, qui y trouvent un intérêt financier, le succès n’est pas comparable dans les tribunes.

Sur terrain neutre, Adam Silver et son équipe regrettent ainsi de voir des sièges vides, même pour des rencontres à enjeu, tandis que l’ambiance n’est pas non plus survoltée à Las Vegas, sans la majeure partie des fans habituels de chaque franchise.

De quoi pousser la NBA à reconsidérer sa formule ? Et peut-être offrir à l’équipe avec la meilleure tête de série l’avantage du parquet jusqu’en finale ?