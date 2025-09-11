Matchs
La NBA enterre le Final Four de la NBA Cup

Publié le 11/09/2025

NBA – Fini le dernier carré de la NBA Cup à Las Vegas, les demi-finales de la compétition auront désormais lieu sur le parquet de l'équipe avec la meilleure tête de série.

La NBA Cup va avoir le droit à un léger lifting. A compter de la saison 2026-2027, Las Vegas n’accueillera plus que la finale de la compétition. Les demi-finales, jusque-là disputées à la T-Mobile Arena, n'auront plus lieu sur terrain neutre en a décidé la NBA et son conseil d'administration ce mercredi. L'équipe avec la tête de série la plus haute de l'affiche aura l'avantage du parquet pour cette rencontre.

La saison dernière, Milwaukee et Oklahoma City auraient ainsi été le théâtre de ces demi-finales. Celles-ci n'avaient pas fait le plein avec environ 1 500 places restées vides pour la rencontre entre les Bucks et les Hawks. Ce changement de format n'affectera pas l'édition 2025-2026, qui conserve un dernier carré exclusivement joué à Las Vegas. La NBA Cup, ex-In-Season Tournament, a vu les Lakers de LeBron James, puis les Bucks de Giannis Antetokounmpo s'imposer.

La finale 2024 avait vu les audiences TV s'effondrer, de 4,58 millions de spectateurs pour le Lakers – Pacers un an plus tôt à 2,99 millions de spectateurs pour l'affiche Bucks – Thunder.

