Dyson Daniels s’est régalé dans la raquette des Sixers

Paul George et les Sixers ont peut-être eu tort de le laisser autant ouvert pour son premier tir. Un shoot à 3-points dans un fauteuil pour Dyson Daniels qui s’apprêtait à connaître une très belle soirée offensive avec les Hawks.

Et qui, paradoxalement, allait délaisser son tir extérieur – défaillant depuis le début de saison – pour enchaîner les attaques du cercle. Main droite, main gauche, en transition ou sur jeu placé… L’Australien s’est régalé dans la raquette adverse et n’a quasiment pas manqué la cible.

« On s’est pris une fessée lors du dernier match par Detroit. On voulait se battre, c’est ce que j’ai fait. J’ai été capable de trouver du rythme », résume-t-il après le match durant lequel il a échoué de peu à battre son record en carrière (28). En 39 minutes, il a cumulé 27 points (13/19 dont 1/2 de loin), 10 rebonds, 4 passes et 2 contres.

Un journaliste fait remarquer à son coach en conférence de presse que Dyson Daniels avait pris des décisions plus franches d’attaquer le cercle dans ce match. Là où plus tôt dans la saison, il avait tendance à aller dans la raquette, mais sans aller au bout de ses intentions.

« C’est un peu comme la Formule 1. On peut leur dire qu’ils auraient dû faire ceci ou cela. Et je pense que le plus important est qu’il y aille (dans la raquette) », remarque Quin Snyder, qui demande à son joueur d’être plus créateur cette saison, notamment en l’absence de Trae Young.

Garder le contrôle malgré sa vitesse

« Tu avortes (ton attaque du cercle), tu restes en action, sinon tu te casses la figure, mais lui, il garde ses appuis. Et bien souvent, ce sont les autres gars qui profitent de l’espace qu’il crée, parce qu’il a les yeux partout, ce qu’on veut. Mais réussir à pénétrer avec la vitesse qu’il a et en même temps garder le contrôle, c’est vraiment difficile », poursuit le technicien, qui remarque des progrès dans ses lectures de jeu.

Cette saison, Dyson Daniels prend plus de la moitié de ses tirs sous le cercle, contre 40% l’an passé. Une façon aussi pour lui de compenser sa défaillance à 3-points. Après trois premières saisons à 31% de réussite ou plus, il ne convertit que 16% de ses shoots lointains cette année, en shootant moitié moins que l’an dernier…

Résultat : il a perdu environ 3 points de moyenne (de 14.1 à 11.6), mais sa production augmente dans quasiment toutes les autres catégories. Et sa présence dans le cinq des Hawks est indiscutable en raison de son activité.

« Quand on crée de l’espace pour nos grands, il est vraiment à l’endroit où il doit être. Il a l’opportunité de récupérer les tirs des autres. Il est long et tout simplement costaud. (Il bataille avec) d’autres gars, mais c’est lui qui ressort avec le ballon, parce que c’est le compétiteur qu’il est. En gros, il peut vraiment avoir de l’impact sur la victoire », termine son coach.

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NO 59 17:40 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.8 2023-24 NO 61 22:16 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 2024-25 ATL 76 33:50 49.3 34.0 59.3 1.6 4.3 5.9 4.4 2.3 3.0 2.0 0.7 14.1 2025-26 ATL 26 33:55 47.7 14.3 65.2 2.2 4.2 6.3 5.7 2.5 2.1 2.3 0.3 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.