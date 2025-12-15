Brandon Miller décisif malgré un passage à l’infirmerie

Josh Green ne s’attendait tellement pas à entrer en jeu que les Hornets ont été sanctionnés par les arbitres (« Delay of Game »). Le remplaçant de Charlotte a dû se dépêcher d’enlever ses multiples bandages au mollet pour pouvoir prendre la place de Brandon Miller.

Ce dernier, quelques minutes après la pause de ce match entre Cleveland et Charlotte, a demandé à quitter le parquet. Une demande visiblement liée à une nouvelle complication au niveau de son épaule, bandée pour le restant de la saison, qui l’a tenu à l’écart des parquets plusieurs semaines.

Brandon Miller venait de prendre un coup sur cette épaule sur une tentative d’interception de Donovan Mitchell. Un choc sans trop de dégâts, car l’ailier, accompagné au vestiaire par le préparateur physique Pete Elliott, a été capable de revenir en jeu cinq minutes plus tard.

Il a d’ailleurs célébré son retour sur le parquet par un panier à 3-points. Il en cumulera cinq dans cette partie, dont le plus important de tous, à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, après avoir « bumpé » Darius Garland.

Un tir ouvert pour égaliser

« Je crois qu’un tir à deux points rapide était prévu. J’ai vu le défenseur tomber. Avec un tir à 3-points grand ouvert, j’ai simplement suivi mon instinct, fait confiance au processus de toute l’année et j’ai réussi un tir complètement ouvert », décrit Brandon Miller, sur ce shoot qui a envoyé tout le monde en prolongation.

Celui-ci a terminé sa soirée avec une ligne à 25 points (8/23 dont 5/10 de loin), 13 rebonds et 6 passes (4 ballons perdus) en 39 minutes. Avec du déchet donc, mais un sérieux combat livré de sa part et de son équipe.

« C’était un moment de véritable progression pour nous […] Plusieurs joueurs qui ont plongé, essayant de récupérer chaque ballon disputé. Et voir Brandon avec 13 rebonds montre qu’il peut nous apporter des deux côtés du terrain. Il est grand offensivement, mais il peut devenir un ‘two-way player’ d’élite. Et ça devient contagieux quand on voit l’un de nos meilleurs joueurs faire ça », salue Charles Lee.

Un discours qui fait écho à ce que prônent les Hornets en interne. « On prêche le fait que tout le monde ait de l’impact des deux côtés du terrain. De Melo (LaMelo Ball) à moi, en passant par les rookies. Il s’agit de garder cet esprit compétitif en tête », rapporte Brandon Miller, qui signait là son 4e match de l’année à 20 points ou plus (3 victoires des Hornets).

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32:12 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34:13 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 9 27:00 36.6 28.2 83.3 0.7 2.1 2.8 3.2 2.4 0.8 2.3 1.2 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.