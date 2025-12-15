Le MVP de la nuit | Shaedon Sharpe a retrouvé ses cannes !

Formidable dunkeur, Shaedon Sharpe a dû patienter pour décrocher sa prolongation de contrat cet été, et il entend bien prouver à ses dirigeants qu’ils ont eu raison de miser 90 millions de dollars sur lui. En progression avec ses 21 points de moyenne, il a été l’un des deux grands artisans de la victoire face aux Warriors avec 35 points à 12 sur 18 aux tirs, dont 5 sur 7 à 3-points !

“J’étais à la salle samedi à travailler mon tir, à essayer de savoir ce qu’ils allaient proposer…” réagit-il en bord de terrain. “Aujourd’hui, les tirs sont rentrés. Mais un grand merci à mes coéquipiers pour m’avoir donné le ballon et pour m’avoir fait confiance.”

Shaedon Sharpe a pris confiance au fil des minutes, et dès le premier quart-temps. Comme Sidy Cissoko depuis trois semaines, le Canadien monte la balle et, lorsqu’il voit une ouverture, il va au bout ou shoote à 3-points. Résultat : il prend confiance, et n’hésite pas à enrhumer Jimmy Butler à mi-distance.

“Il a retrouvé son tir et on voit que ses jambes vont un peu mieux, l’arc de ses tirs est plus haut” détaille Tiago Splitter. “On sent la puissance sur chacun de ses tirs, il va à ses spots et joue avec confiance. C’est exactement ce que j’aime voir.”

Autre élément qui prouve que Shaedon Sharpe est mieux physiquement, ses quatre interceptions. “Avant ce match, je me suis vraiment concentré sur la défense : être attentif, jouer intelligemment, avec de l’énergie. Et je pense que ça s’est naturellement répercuté sur mon attaque” confie-t-il, avant d’insister sur la notion de plaisir. “Il faut juste jouer ensemble, jouer intelligemment, faire ce que les coachs nous demandent… Et vraiment jouer collectivement, être compétitifs au plus haut niveau et surtout prendre du plaisir ! Ce match peut être un tournant. On doit juste continuer à jouer ensemble et à s’amuser.”

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22:14 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33:06 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.3 0.4 15.9 2024-25 POR 72 31:17 45.2 31.1 78.5 0.9 3.6 4.5 2.8 1.7 0.9 2.1 0.2 18.5 2025-26 POR 21 28:20 44.4 28.3 78.0 1.1 3.5 4.7 2.3 2.3 1.3 2.8 0.2 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.