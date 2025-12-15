Matchs
Un nouveau coloris « Shine » pour la MB.05

Sneakers – La cinquième chaussure signature de LaMelo Ball avec Puma étoffe sa collection avec la sortie de ce cinquième coloris, en gris, orange et vert fluo…

La MB.05 n’a cessé de surprendre depuis sa sortie à travers ses différents coloris et revêtements, entre la version « World Tour », la traditionnelle « Rick & Morty » en dépareillé, ainsi que la très réussie « Voltage ».

En ce sens, la présentation de ce nouveau coloris « Shine » en fait peut-être le plus sobre de tous. Mais il en faut pour tous les goûts !

La tige en mesh technique présente ici pour particularité ce motif “1” répété sur toute la surface pour habiller la base de la chaussure. Niveau coloris, on part sur une tige principalement en gris, tout comme la semelle, équipée de mousse Nitro. Les finitions ressortent entre orange sur la chaussure droite et vert fluo sur la gauche. Tout y est pour le reste, du traditionnel logo phénix assorti des inscriptions Melo et « 1 of 1 » sur le talon, à la tête de mort moulée au niveau de la semelle extérieure, sous le talon.

Cinquième coloris en vente en France, la MB.05 « Shine » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.

Par Romain Davesne
