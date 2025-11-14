Matchs
NBA hier
Matchs
hier
CLE113
TOR126
PHO133
IND98
UTH122
ATL132
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

« Rick et Morty » de retour sur la MB.05

Publié le 14/11/2025 à 10:32 Twitter Facebook

Sneakers – La cinquième chaussure signature de LaMelo Ball aura son coloris en collaboration avec les héros du dessin animé déjanté « Rick et Morty ».

Puma n'aura pas attendu longtemps pour mettre fin au suspense. Après l'énorme succès connu par la MB.01 « Rick & Morty », la ligne signature de LaMelo Ball va bénéficier d'une nouvelle collaboration sur la MB.05 avec les créateurs du dessin animé particulièrement apprécié par le meneur des Hornets.

La MB.01 « Rick et Morty » avait marqué le coup par son modèle dépareillé avec une chaussure rose et une en vert fluo. La MB.05 du même nom reprend la même idée, avec une chaussure gauche principalement en bleu, avec des touches de rose et une chaussure droite entre orange et vert. Les motifs renvoyant au dessin animé sont présents sur le talon.

La MB.05 « Rick & Morty » sera disponible sur Basket4Ballers à partir du 21 novembre au prix de 135 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes