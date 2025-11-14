Puma n'aura pas attendu longtemps pour mettre fin au suspense. Après l'énorme succès connu par la MB.01 « Rick & Morty », la ligne signature de LaMelo Ball va bénéficier d'une nouvelle collaboration sur la MB.05 avec les créateurs du dessin animé particulièrement apprécié par le meneur des Hornets.

La MB.01 « Rick et Morty » avait marqué le coup par son modèle dépareillé avec une chaussure rose et une en vert fluo. La MB.05 du même nom reprend la même idée, avec une chaussure gauche principalement en bleu, avec des touches de rose et une chaussure droite entre orange et vert. Les motifs renvoyant au dessin animé sont présents sur le talon.

La MB.05 « Rick & Morty » sera disponible sur Basket4Ballers à partir du 21 novembre au prix de 135 euros.