Décidément, la ligne signature de LaMelo Ball n'en finit plus de nous en mettre plein les yeux. Pour cette MB.05, Puma et le meneur des Hornets ont encore trouvé le moyen d'innover. Les deux premiers coloris « World Tour » et « Voltage » s'étaient déjà démarqués en étant habillés d'une tige aux motifs différents. C'est encore le cas sur cette troisième version « Encore » !

La tige emprunte cette fois des motifs « Tie-Dye » en violet pour accompagner une base rouge vif et des finitions en orange, comme sur le double-strap recouvrant les lacets. Sur le talon, le logo « Melo » en gris et orange surplombe le logo du phénix « 1 of 1 » aux différentes nuances de vert. L'ensemble repose sur une semelle rouge et orange.

La MB.05 « Encore » devrait être le prochain coloris à investir le marché puisque le modèle est annoncé pour le 6 novembre aux Etats-Unis, au prix de 130 dollars.

(Via SneakerNews)