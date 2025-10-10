La MB.05 était très attendue au regard des succès des modèles précédents, et Puma a décidé d'envoyer du très lourd pour commencer. Le premier coloris « World Tour » a créé l'événement pour la sortie de la cinquième chaussure signature de LaMelo Ball, avec un modèle rose et gris à paillettes. Place maintenant au coloris « Voltage » en vert « Volt » et noir !

Sur ce deuxième coloris, les matériaux de la tige évoluent mais aussi les motifs, qu'on retrouve ici sous forme d'ailes en noir sur une base en vert « Volt ». Les inscriptions « Not from Here », « One of 1 » ou encore le phénix sont toujours présents aux mêmes endroits, tout comme le double strap formant un « X » au niveau des lacets, la grande innovation de cette MB.05.

L'ensemble repose sur une semelle intermédiaire en mousse « Nitro » et un revêtement en caoutchouc, en vert également. La MB.05 « Voltage » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4ballers au prix de 125 euros.