Une élimination qui rime avec motivation pour le Magic

L’an dernier, ils avaient échoué aux portes du « Final Four ». Un an plus tôt, ils n’avaient même pas atteint le stade du quart de finale. Cette saison, les Floridiens sont parvenus à s’inviter à Las Vegas, mais ils n’ont pas réussi à franchir l’obstacle new-yorkais.

Une défaite au cours de laquelle le Magic, qui évoluait déjà sans Franz Wagner, a perdu un de ses principaux soldats, Jalen Suggs, parti pour signer un grand match. Mais plutôt que la frustration liée à ce revers, les joueurs du Magic préfèrent mettre l’accent sur le positif.

« C’était énorme. On a besoin de ce genre de moments, de ces matchs avec enjeu et où l’on doit faire face à des difficultés. Ça va nous aider à mieux aborder nos prochains défis », se projette déjà Desmond Bane, principale recrue estivale du Magic, qui a terminé avec 18 points.

Éliminé deux années de suite au premier tour des playoffs, le Magic sait qu’une telle expérience en NBA Cup, même terminée ainsi, peut avoir des effets favorables pour la suite. Les Pacers en 2023 avaient perdu la finale de la coupe avant d’atteindre la finale de conférence quelques mois plus tard. Scénario comparable pour le Thunder, également battu en finale, ce qui ne l’a pas empêché d’être champion en juin dernier.

Des effets au printemps prochain ?

« C’est clairement motivant. Je suis sûr que tout le monde aurait aimé qu’on joue mieux sur une scène comme celle-ci, contre une bonne équipe qu’on pourrait revoir plus tard dans la saison. Ça nous montre juste sur quoi travailler et comment on peut être meilleurs plus tard, au printemps », note ainsi Paolo Banchero.

Le leader de l’équipe, qui n’a pas trouvé la mire de loin (0/7), estime que sa formation peut bien mieux faire dans beaucoup de secteurs. Mais qu’elle peut déjà se féliciter d’avoir atteint le dernier carré, à Las Vegas. « On aurait aimé gagner le match, un peu mieux jouer, mais c’est définitivement une bonne expérience d’apprentissage. »

Même son de cloche du côté de son coach, Jamahl Mosley, persuadé que l’équipe floridienne a besoin de ce genre d’expérience. « C’est une belle opportunité pour nos joueurs de revenir sur ce match, d’apprendre et de comprendre comment on doit jouer de manière constante », termine le coach d’un Magic installé à la 5e place à l’Est avec 15 victoires pour 11 défaites.