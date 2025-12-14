Vince Carter dévoile les plans de Jason Kidd pour Cooper Flagg

Le dernier match des Mavs a permis à Vince Carter de retrouver une vieille connaissance de plus de vingt ans. Désormais membre de l’équipe de commentateurs des Nets, VC avait fait le déplacement à Dallas pour couvrir le match de Brooklyn, perdu 119-111 vendredi. L’occasion de recroiser la route de Jason Kidd, son coéquipier aux Nets (2004-2008) puis à Dallas le temps d’une saison (2011-2012).

Comme on pouvait l’imaginer à son époque de joueur, le roi du triple-double, dix fois All-Star, est devenu entraîneur après avoir rangé ses baskets pour de bon en 2013, et Vince Carter savait que c’était une évidence.

« Tout d’abord, sa transition de joueur à entraîneur ne m’a pas surpris. Il a littéralement joué son dernier match de basket, et il est devenu coach. C’est incroyable, et c’est un vrai plaisir de le regarder », a confié VC, qui se souvient notamment de sa capacité à décrypter le jeu et sortir la bonne action au bon moment. “Le coach des Nets Lawrence Frank, et celui des Mavs, Rick Carlisle, étaient toujours rassurés quand J- Kidd prenait la parole ou qu’il avait une idée de système. Il savait quelles options s’offraient à lui grâce à ce qu’il avait vu plus tôt du match match et des autres joueurs. Il nous mettait dans les meilleures conditions pour réussir, et je savais qu’il allait devenir un entraîneur à succès. »

Cooper Flagg à l’épreuve du feu

De son côté, Vince Carter se régale lui aussi dans son rôle de consultant, et n’a pas manqué l’occasion de questionner Jason Kidd sur sa façon de gérer et de développer le numéro 1 de la dernière Draft, Cooper Flagg.

L’ancien voltigeur de la ligue a en effet remarqué que son ancien coéquipier n’hésitait pas à mettre Cooper Flagg dans une position de meneur de jeu ou du moins comme celui qui porte le ballon, notamment en fin de match.

Et il s’avère que VC a vu juste, puisque c’est une volonté de son coach, de l’habituer à le responsabiliser sous pression avec le ballon.

“Mec, je vois que tu as fait des devoirs !”, a lancé J-Kidd à son ancien coéquipier. “Quand on parle de Cooper, on lui donne juste l’information et on voit comment il la digère. Je sais que ce n’est pas quelque chose de très populaire, mais l’avoir en meneur de jeu, c’est quelque chose sur laquelle on aurait dû se pencher tôt ou tard. Parce que certains me diront un jour : “Pourquoi ne l’as tu pas fait plus tôt ?” (…). En le mettant dans cette positon, on lui fait comprendre que la réussite, ce sont les six dernières minutes du match. Et quand on arrive aux trois dernières minutes, les meilleurs joueurs auront le ballon en main. Et donc je veux le voir ballon en main le plus tôt possible. Parfois on échoue, parfois on réussit (…). On a un gamin de 18 ans qui joue contre les meilleurs du monde, et je veux voir comment il s’en sort. Et je trouve qu’il a fait du super boulot, même si ses stats disent autre chose”.

Déjà dans la peau d’un grand

Même si le débat semble diviser à Dallas, parce que les erreurs de Cooper Flagg sont payées au prix fort, Jason Kidd est déterminé à poursuivre l’expérience, et peut compter sur l’appui de Vince Carter sur la question.

« La raison pour laquelle j’ai posé cette question, c’est que je connais J- Kidd et que, pour l’avoir côtoyé pendant longtemps, je sais ce qu’il pense, quelle est sa vision globale », a glissé Vince Carter « Et quand je l’entends dire que oui, il l’a essayé dans ce registre, c’est parce qu’il veut s’assurer qu’il soit à l’aise dans les moments décisifs pour pouvoir gérer le ballon. Il y a certaines situations en début de match où Flagg n’a pas le ballon. Mais en fin de rencontre, on veut que le ballon soit entre les mains de son meilleur joueur. Il essaie actuellement de lui forger cette réputation ».

Jason Kidd est prêt à vivre avec les échecs de son rookie aujourd’hui pour que ce dernier le fasse gagner demain. Il sait aussi que son poulain en a les capacités, notamment grâce à sa qualité de passe.

Cooper Flagg l’a démontré ce soir-là en délivrant huit passes décisives après une pointe à 11 passes il y a deux semaines face aux Lakers. En somme, il lui faut avoir l’arsenal complet si on veut le considérer comme un futur grand joueur, ce dont Jason Kidd est convaincu.

« Kidd comprend ça parce qu’il joue, parce qu’il a joué avec des superstars de tous les horizons, à tous les postes, capables de tout faire”, a poursuivi Vince Carter. « Il a joué avec LeBron et Kobe aux Jeux olympiques, avec moi et d’autres joueurs capables de scorer et de passer. Pour les deux dernières minutes du match, on veut que le ballon soit entre les mains de nos meilleurs joueurs, alors mettons-le à l’aise avec ça dès maintenant (…). N’attendons pas qu’on lui remonte le ballon. Mettez lui dans les mains début, et faites en sorte qu’il l’est à dans les 6-8 secondes de la fin de la possession”.