Angel Reese confirme son retour au Chicago Sky malgré les tensions de fin de saison

Après une fin de saison agitée qui avait fait naître des rumeurs de départ, Angel Reese a tenu à clarifier sa situation. La double All-Star WNBA a assuré vendredi qu’elle comptait bien revenir au Chicago Sky, club avec lequel elle est toujours sous contrat. « Je suis sous contrat, donc oui, j’ai l’intention de revenir au Sky », a déclaré Reese depuis le camp d’entraînement de l’équipe des Etats-Unis. « Je continue de discuter avec Tyler [Marsh] et de construire cette relation avec le GM Jeff [Pagliocca] et Tyler. »

Draftée en 7e position en 2024, Angel Reese sort d’une deuxième saison très compliquée sur le plan relationnel, malgré des performances individuelles de très haut niveau. En 2025, l’ancienne star de LSU a terminé meilleure rebondeuse de la ligue (12,6 prises par match), leader en double-double (23), tout en menant le Sky au scoring (14,7 points) et aux passes décisives (3,7).

Mais sa relation avec la franchise s’est dégradée en fin de saison après des propos accordés au Chicago Tribune, dans lesquels Reese s’inquiétait publiquement de la situation au poste de meneuse et laissait entendre que le Sky devait attirer de grandes joueuses sous peine de la voir partir…

Des déclarations jugées « préjudiciables pour l’équipe » par la direction, qui avait alors décidé de la suspendre pour la première mi-temps du match suivant. Reese n’avait ensuite plus rejoué de la saison, officiellement en raison d’une blessure au dos, manquant les quatre derniers matchs. Sans elle, Chicago a sombré : 1 victoire pour 13 défaites, concluant l’exercice sur un triste bilan de 10-34 et une deuxième absence consécutive en playoffs.

Sous contrat jusqu’en 2026, avec une “team option” pour 2027, Angel Reese a depuis présenté des excuses, à la fois publiquement et en privé, à ses coéquipières. La bonne nouvelle pour le Sky, c’est que Reese affirme être totalement remise de sa blessure au dos, qui l’avait limitée à seulement 30 matchs en 2025. Pour preuve, elle fait partie des 10 nouvelles joueuses conviées ce week-end au camp de l’équipe nationale américaine, organisé à Duke, aux côtés notamment de Caitlin Clark, JuJu Watkins et Paige Bueckers.

« Ce sont des moments qu’on ne prend pas pour acquis », confie Reese. « Je n’avais plus été en sélection depuis l’université, et revenir ici avec l’espoir d’intégrer l’équipe est vraiment très important pour moi. J’ai toujours rêvé de jouer aux Jeux olympiques, et particulièrement à Los Angeles. Je veux représenter ce pays de la meilleure manière possible. Je suis vraiment excitée d’être là et de vivre cet instant. »