Malgré la défaite, Stephen Curry enflamme toujours le Chase Center

Absent depuis le 26 novembre à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, Stephen Curry effectuait son retour sur les parquets ce vendredi, lors du duel opposant les Warriors aux Timberwolves.

Et le meneur de jeu a enflammé le Chase Center avant même l’entre-deux, avec un tir qui a traversé tout le terrain !

Un shoot qui confirme que le meilleur shooteur de l’histoire n’a pas perdu ses repères, alors qu’il se montre rapidement et qu’il inscrit huit points. C’est toutefois dans le dernier acte qu’il brille le plus.

Dans ce quatrième quart-temps, Minnesota passe un 18-0 et prend 12 points d’avance alors qu’il ne reste que six minutes à jouer, mais la révolte est sonnée par le quadruple champion NBA. Stephen Curry inscrit 11 points, dont trois tirs derrière l’arc pour redonner l’avantage à son équipe alors qu’il ne reste que deux minutes à jouer.

Malheureusement, cet effort lui aura beaucoup coûté, et il manque d’adresse dans les derniers instants et ne peut empêcher la défaite de son équipe (120-127).

En 32 minutes, le double MVP finit tout de même avec 39 points à 14/28 au tir, 5 rebonds et 5 passes décisives.

« Il avait l’air en forme », souligne Steve Kerr après la rencontre. « Je lui ai demandé comment il se sentait après les huit premières minutes, il m’a dit qu’il se sentait très bien. »

Insuffisant face au manque de taille

De son côté, Stephen Curry admet également avoir eu de bonnes sensations lors de son retour : « J’ai commencé à me sentir à nouveau normal. Individuellement, c’était un bon premier match pour revenir, simplement retrouver mon souffle et me sentir à nouveau moi-même. »

Si Stephen Curry était en forme pour son retour, ce n’était pas le cas de la défense intérieure des Warriors. Les absences de Draymond Green et d’Al Horford dans la raquette ont coûté trop cher à Golden State et ont permis au duo Julius Randle – Rudy Gobert de profiter de son avantage physique.

Le Français a notamment été décisif en fin de match. Il a inscrit douze points sans manquer le moindre tir (6/6). Il finit sa soirée en double-double avec 24 points et 14 rebonds et a été le deuxième meilleur marqueur de son équipe derrière les 27 unités de Julius Randle.

« Draymond [Green] et Al [Horford] savent comment peser et faire sentir leur présence, mais ils n’étaient pas là », regrette Stephen Curry. « Nous devions trouver un moyen de gagner, mais nous n’y sommes pas parvenus. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 16 31:04 47.1 39.1 91.9 0.3 3.4 3.7 4.0 2.2 1.3 3.1 0.6 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.