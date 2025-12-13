Les Knicks prêts à foncer sur Jose Alvarado ?

Derrière Jalen Brunson, les Knicks ne seraient pas contre un peu plus de densité à la mène. Jordan Clarkson, Miles McBride et Tyler Kolek se partagent ainsi les minutes, mais du renfort serait bienvenu.

C’est la raison pour laquelle SNY rapporte que New York surveille Jose Alvarado, puisque les dirigeants de New Orleans ont des chances de faire exploser leur effectif dans les prochaines semaines. Pour l’heure, rien n’indique que le Portoricain de 27 ans, originaire de Brooklyn, sera disponible. Mais, si tel était le cas, les dirigeants new-yorkais ne manqueraient pas de se manifester.

Potentiellement libre à l’été 2026, s’il décline sa « player option » de 4.5 millions de dollars, Jose Alvarado joue pour les Pelicans depuis 2021. Il s’agit de sa seule franchise NBA et il y tourne à 8.3 points, 3.2 passes, 2.3 rebonds et 1.2 interception de moyenne (à 35 % de réussite à 3-points).

Le mois dernier, on apprenait que les Pacers pourraient également se positionner sur le meneur de La Nouvelle-Orléans. L’avantage étant, bien sûr, ce petit contrat qui fait de lui l’un des meilleurs rapports qualité/prix de la ligue.

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3 2025-26 NO 25 22:29 43.9 37.6 83.3 0.4 2.5 2.9 3.3 2.0 1.0 1.4 0.1 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.