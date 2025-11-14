Un intérêt des Pacers pour Jose Alvarado ?

Finalistes NBA en titre, les Pacers ont mal entamé la saison et possèdent, après trois semaines et une montagne de blessures, le plus mauvais bilan de la ligue (à égalité avec les Wizards) avec une seule victoire pour 11 défaites. Pour inverser la tendance et espérer recoller à la 10e place synonyme de play-in, la direction envisagerait donc des ajustements en cours d’exercice. D'après Marc Stein, Jose Alvarado ferait partie des premières pistes étudiées.

Potentiellement libre dès l’été prochain s’il décline sa « player option » à 4,5 millions de dollars, le Portoricain évolue chez les Pelicans depuis 2021, seule franchise qu’il ait connue jusqu’ici. Il y tourne à 8.1 points, 3.1 passes, 2.2 rebonds et 1.2 interception de moyenne, avec 35 % de réussite à 3-points.

Privé de Tyrese Haliburton, Indiana souffre à la mène depuis la reprise, et José Alvarado pourrait contribuer à colmater certaines brèches, alors qu’Andrew Nembhard est aujourd’hui chargé de remplacer le All-Star. Derrière lui, TJ McConnell vient seulement de reprendre, Monte Morris vient d’arriver, RayJ Dennis n’a pas convaincu et Quenton Jackson a rapidement rejoint l’infirmerie après quelques belles apparitions.

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3 2025-26 NO 10 18:54 42.3 42.9 80.0 0.4 2.2 2.6 2.6 1.4 1.0 0.8 0.0 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.