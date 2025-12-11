Faire du un-contre-un, la prochaine étape de Tyrese Haliburton

La course à distance entre Jayson Tatum et Tyrese Haliburton se poursuit. Les deux joueurs ont été victimes de la même blessure, une rupture du tendon d’Achille, quasiment à la même période (six semaines d’écart), pendant les derniers playoffs, et les avancées de l’un sont donc le futur de l’autre.

Comme l’ailier de Boston a repris le un-contre-un récemment, le meneur de jeu des Pacers espère qu’il aura ce cadeau sous le sapin à la fin du mois de décembre.

« Je suis dans une bonne disposition. Cela fait six mois maintenant, donc on se rapproche. Les choses se passent bien », explique celui qui a été consultant pour Prime Video. « Je fais pratiquement tout sans contact actuellement. L’objectif, c’est, j’espère, d’ici la fin du mois de commencer à faire du un-contre-un. C’est long, mais on y arrive. »

En plus de garder le contact avec Jayson Tatum, Tyrese Haliburton communique également avec Dejounte Murray, lui aussi touché par cette grave blessure, mais quelques mois auparavant, le 31 janvier exactement. On pense aussi rajouter Damian Lillard à cette liste, qui ressemble à une confrérie des grands blessés.

« Il n’y a rien qui teste davantage un athlète professionnel que quelque chose comme ça », assure le finaliste 2025. « Le plus important, d’après moi, c’est de savoir qu’il faut tout un village pour traverser n’importe quelle épreuve. Le staff des Pacers, ma famille, ma fiancée, tout le monde a été incroyable, en m’aidant à en parler. J’ai compris, depuis un an et notamment dans mon milieu, qu’il n’y a pas de mal à admettre que je ne vais pas bien. Il faut être franc et honnête à propos de tout ce qui m’arrive. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.