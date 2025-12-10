Tyrese Haliburton reprend du service… chez Prime Video

Revoilà Tyrese Haliburton ! Non pas sur les parquets, mais en studio, car Prime Video l’a embauché pour qu’il intervienne à cinq reprises dans son émission « NBA on Prime ». Sa première intervention a même eu lieu cette nuit, après les deux premiers quarts de finale de NBA Cup.

« Je vais parler des matchs, de la saison et de la NBA dans sa globalité, ce qui m’enchante particulièrement » livre-t-il pour The Athletic. « Pour moi et pour les autres joueurs en général, c’est parfois difficile avec les médias. Tout le monde critique, mais ce qui a toujours dérangé beaucoup de joueurs, c’est la façon dont les gens nous critiquent, ainsi que la manière dont notre sport est discuté et analysé. »

D’ores et déjà forfait pour toute la saison, à cause de sa rupture du tendon d’Achille, Tyrese Haliburton côtoiera donc d’anciennes gloires comme Dirk Nowitzki, Dwyane Wade ou Steve Nash, durant sa convalescence.

« Ce qui est génial avec Prime Video, c’est qu’il y a beaucoup d’anciens joueurs qui parlent du jeu » apprécie-t-il. « C’est important que Dirk, D-Wade, Candace Parker, [Udonis Haslem] et Steve Nash puissent parler du jeu. Taylor [Rooks] est aussi très respectée dans la ligue, par la manière dont elle pose des questions, parce qu’elle est intéressante. Mais c’est important de pouvoir parler du jeu, sans pour autant être aussi critique envers les joueurs. En voyant plutôt comment on peut parler du jeu et mettre en évidence les joueurs actuels de la bonne manière. »

Plus de compréhension et moins de critiques

Cette nouvelle aventure de consultant, Tyrese Haliburton l’attendait avec impatience et, comme il est encore en activité, il compte bien aider les fans à mieux comprendre le jeu et les acteurs de la NBA moderne.

« Pour un fan occasionnel qui lance juste un match, les têtes d’affiche sont importantes » estime-t-il. « Et c’est parfois un peu trop critique en NBA, il y a parfois beaucoup trop d’histoires. On en avait parlé pendant les Finals et c’était rafraîchissant de voir les Pacers face au Thunder, car il y avait moins d’histoires liées à l’héritage [de certains joueurs]. C’était plus orienté sur la façon dont les Pacers attaquent et dont le Thunder défend. »

La positivité qui émane des équipes de Prime Video – et qui diffère de ce qui peut être proposé ailleurs – est justement ce qui plaît à Tyrese Haliburton, depuis le lancement du dispositif au mois d’octobre.

« C’est important, car ça permet au fan occasionnel de mieux comprendre le jeu » ajoute-t-il. « Et si les gens comprennent mieux le jeu et parlent davantage de ce qui se passe devant eux, ça profite à notre sport en général, car il sera davantage célébré, il y aura davantage de positivité autour. Notre ligue est sans doute l’une des seules où les analystes sont très critiques envers les joueurs, et ça peut parfois créer des avis chez les fans occasionnels, qu’ils ne comprennent pas eux-mêmes. C’est simplement ce qu’ils ont entendu à la télévision. Mais Prime fait du super travail pour permettre à d’anciens joueurs de mettre en valeur notre sport, ce qui profite à tout le monde. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.