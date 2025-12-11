Une fessée record, mais du positif pour les Suns

-15 points après douze minutes, puis -26 à la mi-temps… Et ainsi de suite, jusqu’à atteindre un écart maximal de 53 points. Ce quart de finale de NBA Cup entre le Thunder et les Suns a tourné à la boucherie.

Avec une victoire attendue du champion en titre face à une formation de Phoenix, encore privée de Devin Booker, sans oublier Jalen Green, qui pouvait déjà se féliciter d’être là.

« D’abord, rendons-leur hommage. C’est une très bonne équipe qui a fait un match incroyable. C’est normal d’être déçu. On n’a pas joué à notre meilleur niveau, mais on était là », réagit à chaud Jordan Ott, dont la formation a fini par s’incliner de 49 points (138-89), sans jamais avoir mené au score.

Du jamais-vu dans l’histoire de la franchise. L’ancienne marque était de -48, établie à deux reprises lors de défaites contre les Spurs et les Blazers durant la saison 2017/18. Malgré ce très lourd revers, que le technicien attribue notamment à l’incapacité de ses joueurs à rester au contact des porteurs de balle adverses, Jordan Ott positive donc.

Collin Gillespie passe à côté

« On était dans cet environnement, avec beaucoup d’enjeu en décembre, face à une très bonne équipe. Et maintenant, il faut qu’on progresse. Ça ne change pas. Ce message ne change pas, victoire ou défaite. On sait tous qu’on a des choses à améliorer », prône-t-il.

De son côté, Dillon Brooks, bien pâle meilleur marqueur de sa formation (16 points à 4/16 aux tirs), considère que sa troupe et lui auraient dû jouer plus dur. « Cela ne représente pas qui nous sommes en tant qu’organisation, en tant qu’équipe, staff technique, joueurs. Ce n’est pas nous », juge le Canadien.

Un message collectif qui englobe une somme d’individualités passées à côté du moment. À l’instar d’un Collin Gillespie en grande forme ces derniers temps, limité à 2 points à 1/5 aux tirs dans cette partie.

« Collin n’est qu’un petit élément de tout ça. Il a fait une excellente série. Il est clairement monté dans les priorités du ‘scouting report’. Et c’est bien. Ça montre les énormes progrès qu’il a faits cette saison. Et ce gamin va répondre. Il va rebondir et devenir meilleur grâce à ça », assure son coach.

Un écart final non significatif

Ce dernier considère aussi que le score final n’est pas significatif de l’écart réel existant entre les deux formations. Après tout, cette même formation de Phoenix ne s’était inclinée que de quatre points sur le même parquet, fin novembre.

« Mais ce soir, il (l’écart) l’était. On aura l’occasion de répondre la prochaine fois qu’on jouera. La prochaine fois qu’on affrontera ces gars-là », se projette le coach dont l’équipe accueillera le Thunder, « la référence en NBA pour de multiples raisons », début janvier.

Tandis que Jordan Ott se demande jusqu’où cette équipe d’Oklahoma City ira, le coach va poursuivre sa route avec ses Suns, surprenants 7e à l’Ouest (14v-11d). Des Suns qui, selon lui, ont préféré jouer « ce genre de matchs en décembre plutôt qu’en avril ou en mai, quand tu dois rentrer à la maison. Maintenant, on sait dans quelle direction aller et comment on doit s’améliorer. »