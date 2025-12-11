Les Bucks ne veulent pas céder à la panique

Le mois de décembre risque d’être déterminant pour le futur des Bucks, à court mais aussi long terme. Avec Giannis Antetokounmpo potentiellement absent jusqu’en 2026, et surtout en pleine réflexion sur son avenir, il pourrait y avoir des défaites et éventuellement du mouvement dans le Wisconsin.

Dixième de la conférence Est, et déjà bien dans le négatif (10 victoires – 15 défaites), Milwaukee entend pourtant ne pas se morfondre et perdre le fil collectivement.

« Nous n’allons pas paniquer » assure ainsi Doc Rivers. « On ne va pas se dire : ‘Mon Dieu, il faut changer l’équipe’ ou quelque chose du genre. [Les journalistes] peuvent faire ça, mais pas nous. Absolument pas. »

Recrue phare de l’intersaison des Bucks, Myles Turner partage l’avis de son coach : « On n’a que cinq matchs et demi de retard sur la 3e place, donc je ne pense pas que ce soit l’heure de paniquer, mais plutôt d’être conscient des choses » indique le pivot. « Être conscient et paniquer, c’est très différent. Il faut juste être conscient que nous ne sommes pas là où l’on veut être, mais pas non plus loin de là où l’on veut être. »

Optimiste, mais exigeant, il ajoute : « Avec le groupe que l’on a actuellement, je pense que nous sommes tout à fait capables de relancer quelque chose. Mais plutôt que de parler, il faut déjà aller sur le terrain et le faire. »

Les lieutenants devront répondre présent

Un Myles Turner dont l’apport offensif sera primordial en l’absence de Giannis Antetokounmpo. L’intérieur ne tournant « qu’à » 12.6 points de moyenne (44% au shoot, 39% à 3-points) depuis son arrivée dans le Wisconsin.

« On veut qu’il soit plus impliqué, mais on veut aussi qu’il obtienne de bons tirs » explique d’ailleurs Doc Rivers, mettant de ce fait la pression à Ryan Rollins ou Kevin Porter Jr. pour mieux mettre en position l’ancien joueur des Pacers. « On doit mieux faire circuler le ballon et tout ça part du spacing. »

Autre joueur qui sera scruté dans les prochains jours et dans les prochaines semaines : Kyle Kuzma. Il faut dire que l’ailier a su dépasser les 20 points de moyenne pendant ses quatre ans chez les Wizards.

« C’est la saison la plus efficace de sa carrière » rappelle déjà Doc Rivers, en référence à ses 50% d’adresse (et 33% derrière l’arc). « [Pour ce faire], on a décidé d’éliminer ses tirs à mi-distance, et c’est aussi simple que ça. Donc il se contente désormais d’aller au cercle et de shooter à 3-points. »

Pour autant, est-ce que cela suffira à remonter la pente, alors que Milwaukee a perdu 10 de ses 12 derniers matchs ? Réponse dans les jours à venir, avec les Celtics (domicile), les Nets (extérieur) puis les Raptors (domicile) au menu.