Jaden McDaniels dans les pas de Kawhi Leonard

Servi en semi-transition, il a d’abord attaqué le cercle main gauche, puis s’est stoppé dans la raquette. Là, par son jeu d’appui, Jaden McDaniels a été en mesure de s’élever et de marquer sous les yeux d’un Kawhi Leonard impuissant.

Une action symbolique à plus d’un titre pour l’ailier des Wolves, qui a brillé face aux Clippers il y a quelques jours. Alors qu’il était en plus petite forme offensive ces dernières semaines, il a rappelé à quel point il avait progressé en la matière en signant sa deuxième meilleure performance de l’année : 27 points (10/13 aux tirs dont 3/3 de loin).

Le tout face à un joueur que Jaden McDaniels commence à très bien connaître. Kawhi Leonard et lui ont désormais l’habitude de travailler ensemble durant des sessions estivales, y compris l’été dernier du côté de San Diego.

À l’origine de ce rapprochement, Patrick Beverley, ancien coéquipier de deux hommes, qui dès 2022, avait noté la comparaison possible entre les deux hommes. Jaden McDaniels se forgeait alors la réputation de défenseur solide en restant un attaquant limité, ce qui rappelait le profil bien connu de Kawhi Leonard durant ses premières années à San Antonio.

Jouer à son rythme en attaque

« Je veux qu’il voit comment les vrais professionnels travaillent au quotidien, qu’il ramène ça au training camp », affichait alors Patrick Beverley, tandis que son jeune coéquipier ne cachait pas son envie d’apprendre auprès de « l’un des plus grands », avec lequel il avait d’ailleurs déjà parlé avant d’arriver en NBA.

Cette influence semble encore plus notable cette saison, car le 28e choix de la Draft 2020 est sur les bases de sa meilleure production au « scoring » en carrière avec 15.5 points (52.5% dont 45.6% de loin, également des records en carrière). De Kawhi Leonard, qu’il domine en taille mais pas en muscle, Jaden McDaniels a notamment appris à avancer à son rythme en attaque.

« Ne pas laisser la défense te faire accélérer, jouer à ton propre rythme en toutes circonstances. C’est quelque chose que j’ai retenu de lui : rester à son propre rythme. Je ne veux pas trop en dire… », ne termine pas sa phrase le joueur des Wolves, avant d’ajouter : « Je reste patient et je prends le tir que je veux, peu importe la pression de la défense. Il s’agit de rester calme et posé. »

Kawhi Leonard était déjà All-Star à ce stade

Son développement offensif est plus lent que celui de son aîné. Ce dernier, dès sa cinquième saison dans la Grande Ligue, avait déjà commencé à prendre le pouvoir au sein des Spurs, au milieu des légendes locales (Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker), et était déjà All-Star. Là où Jaden McDaniels reste une troisième option chez les Wolves, derrière Anthony Edwards et Julius Randle.

Il ne connaîtra peut-être pas la trajectoire du futur Hall of Famer, deux fois champion NBA, avec deux trophées de MVP des Finales, six fois All-Star… Mais Jaden McDaniels avance, à son rythme donc, en tentant de suivre les traces de son modèle.

« Ce qu’il nous apporte est énorme. Tout au long du match, parfois on cherche tous une étincelle et il la fournit. Parfois, on veut appuyer sur l’accélérateur et il répond présent. Et parfois, on a juste besoin de stabilité. Il fait tout ce qu’on lui demande et tout ce qu’on attend de lui », conclut son coéquipier Donte DiVincenzo.

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 23:59 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 25:45 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 30:35 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29:14 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 82 31:53 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 2.7 1.3 1.2 0.9 12.2 2025-26 MIN 23 32:29 52.5 45.6 84.9 1.3 3.5 4.7 2.5 3.6 1.2 1.8 1.0 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.