Une communication à améliorer à Portland

Tandis que Cade Cunningham se félicite de voir les Pistons être capables de mieux négocier les fins de rencontre, de faire moins d’erreurs dans le « money time » ou de parvenir à les surmonter, ce qui n’était pas le cas ces dernières années, les Blazers semblent encore bloqués dans ce domaine.

Les joueurs de Tiago Splitter se battent, parviennent à bousculer certaines équipes, et même s’offrir une chance de l’emporter. Mais trop souvent, ils finissent par craquer. Comment expliquer cette fragilité dans les moments clés ?

« Un des points importants pour nous, c’est de pouvoir se parler sur le terrain. C’est très silencieux sur le parquet parfois », remarque Toumani Camara. « On doit parler », insiste le coach de Portland. « Et ces petits ajustements sur le parquet doivent être effectués par les joueurs. Je ne peux pas tout dicter depuis le banc, je suis trop loin. Ils doivent communiquer. Il faut parler plus. Ces discussions pendant les matches sont importantes. »

Des libéros trop introvertis ?

Ce manque de mots entre les joueurs peut en partie se justifier par l’absence des leaders que sont Damian Lillard – même s’il travaille dans l’ombre – et Jrue Holiday, mais aussi Robert Williams III et Matisse Thybulle, tous blessés. Avec ces solides défenseurs sur le terrain, les Blazers gagneront en intensité et en communication, c’est certain.

Néanmoins, Toumani Camara avance une autre explication.

« On a beaucoup de joueurs introvertis, très intelligents. On doit se forcer à parler un peu plus. Je ne dis pas qu’on ne parle pas du tout sur le terrain mais on peut clairement s’améliorer dans ce domaine. C’est quelque chose qui peut nous pousser à passer un cap », analyse le Belge, conscient qu’il doit davantage ouvrir la bouche. « J’essaie d’être un de ceux qui parlent le plus, que ce soit sur le banc, pendant les temps-morts ou pendant les rencontres. En défense, j’essaie de communiquer sur ce que je fais, sur ce que je vois. »

En défense, ce sont toutefois les intérieurs, placés en libéro de la défense, qui doivent guider leurs coéquipiers, et c’est donc surtout à Donovan Clingan et Yang Hansen de progresser dans le domaine.