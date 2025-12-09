Cade Cunningham et les Pistons négocient mieux le dernier virage

Avec déjà 19 victoires après sept semaines de compétition, les Pistons, toujours en tête de la conférence Est, font presque mieux que certaines des saisons de leurs années noires, entre 2019 et 2024. Ils avaient alors compilé entre 14 et 23 victoires seulement, à l’issue des 82 rencontres…

Les progrès aperçus lors du dernier exercice se confirment donc, et l’esprit de revanche est fort à Detroit. Les longues années à occuper les dernières places de la ligue ne s’effacent pas d’un coup de baguette magique. Au contraire même, elles servent désormais de moteur pour ne plus regarder en arrière et gagner, encore et encore.

« Il y a eu tellement de longs retours à la maison en voiture après les matches, de longues nuits à penser à ce qui aurait pu être différent. Ça reste ça. Ça vous poursuit sur le parquet. Je sais que c’est le cas pour mes coéquipiers aussi », remarque Cade Cunningham. « Ce sont les petites choses qui font la différence et on s’est retrouvé du mauvais côté de ces choses et désormais, chaque fois, on essaie de s’en sortir. On est encore tôt dans la saison et on n’est pas satisfait ni content de notre position actuelle. On essaie seulement d’accumuler les choses et on verra où ça nous mène. »

Avoir le sens du timing

Les petites choses, c’est ce qui permet de gagner des rencontres où tout se décide à la fin, « sur des détails » comme le dit l’expression consacrée. C’est le pain quotidien des Pistons depuis quelques jours avec énormément de matches joués à moins de six points d’écart (sept sur huit) ces deux dernières semaines. Et Cade Cunningham et sa bande ont gagné cinq fois, s’inclinant contre Boston – la fin de leur série de 13 victoires d’affilée – puis Orlando et Milwaukee.

« C’est dingue cette saison. La différence sur ces actions est tellement fine. Un ballon perdu à 90 secondes de la fin du match, cette année, on trouve une solution. Dans le passé, on n’aurait pas réussi et on perdait ces matches-là », compare le leader de la formation du Michigan. « Là, contre Orlando, on a donné quatre rebonds offensifs à la fin et on s’est incliné. Les petites actions font le résultat final. On s’améliore pour repérer ces moments et en tirer parti. Les bonnes équipes font le moins d’erreurs et connaissent le timing, le moment où il faut faire telle action. On est de mieux en mieux dans ce domaine. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 21 36:26 45.2 29.9 84.0 1.5 4.9 6.4 9.3 3.3 1.5 3.9 0.8 27.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.