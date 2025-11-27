Les Pistons ne pleurent pas leur fin de série

Il faut bien qu’une série prenne fin, tôt ou tard. Celle des Pistons comme les autres. Même si, à Boston, les joueurs de Detroit ont eu des opportunités, en fin de rencontre, d’aller chercher une 14e victoire d’affilée, ce qui aurait été le record absolu de la franchise. Finalement, les Celtics l’ont emporté et on s’arrête à 13 succès de rang et à un record égalé.

Il y a forcément un brin de frustration face à un tel constat mais la saison régulière n’a, au fond, commencé que depuis une vingtaine de matches…

« On est conscient que ce n’est qu’un match et qu’on n’a pas évolué à notre meilleur niveau », analyse JB Bickerstaff. « On aurait pu faire mieux certaines choses et on était dans le match jusqu’à la fin. Tout ça s’additionne, on apprend encore et on n’est pas aussi bon maintenant qu’on le sera en avril. C’est toujours l’objectif. »

« Les équipes de Detroit qui ont gagné 13 matches de suite, comment ont-elles fini ? Avec le titre »

Le grand acteur de ce match, c’est Cade Cunningham. Auteur de 42 points, le leader des Pistons a craqué dans les quinze dernières secondes, en perdant un ballon important puis en manquant un lancer-franc qui aurait permis d’égaliser et d’aller en prolongation. Le goût est amer dans la bouche.

« On voulait tous la victoire. On voulait ce 14e succès. Je ne vais pas faire comme si ce n’était pas le cas. C’était important. On voulait être de ce côté de l’histoire », reconnaît le All-Star. « Mais ça n’est pas arrivé. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas shooter à nouveau mon lancer-franc. Le match est terminé. Maintenant, il s’agit de savoir comment on va répondre. Il reste encore beaucoup de matches à jouer. On pense à ça. On ne pense pas au passé, on avance. »

Avec un bilan de 15 victoires pour 3 défaites, les joueurs du Michigan restent au sommet de la conférence Est et ce revers ne vient pas bouleverser leur excellent premier mois de compétition. L’essentiel est ailleurs.

« Les équipes de Detroit qui ont gagné 13 matches de suite, comment ont-elles fini ? Avec le titre », rappelle Isaiah Stewart, en évoquant les Pistons version 1989/90 et 2003/04. « C’est l’objectif dans le vestiaire. On ne se laisse pas aveugler par cette série de succès. On veut gagner, oui, mais ça arrive de perdre. Maintenant, il faut rebondir. On a Orlando qui arrive, avec un nouveau match de NBA Cup. C’est une belle occasion de rebondir, donc on ne va pas s’attarder là-dessus. »