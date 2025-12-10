Encore une performance de MVP pour Jalen Brunson

« La balle tombait dans le panier. » C’est simple et c’est bien résumé. Jalen Brunson parle ainsi de sa performance contre les Raptors, un match terminé avec 35 points à 13/19 au shoot dont 6/9 à 3-pts. Surtout, il s’est rapidement mis dans le rythme de ce quart de finale, avec un premier quart-temps de haut niveau : 20 points à 7/9 au shoot, sans un ballon perdu.
« Brunson a pris feu dès le début et a été remarquable », indique Darko Rajakovic, le coach des Canadiens. « Il a mis des tirs, des shoots compliqués. Que ce soit à 3-pts, aux lancers-francs, il a fait ce qu’il voulait. »
Le leader des Knicks a permis à son équipe de rester dans le match, car les douze premières minutes furent pour Toronto, avec une attaque de New York qui perd 6 ballons et demeure très dépendante de l’ancien de Dallas.
En deuxième quart-temps, Jalen Brunson sera toujours très bon mais en étant davantage soutenu, par OG Anunoby et Karl-Anthony Towns et avec une défense retrouvée également. La machine tourne mieux, prend les commandes et file vers la qualification en demi-finale.
« Jalen a fait ce qu’il était censé faire. Il nous a tiré d’affaire en premier quart-temps », admire Mike Brown. « On a pu les suivre car Jalen a fait un gros quart-temps et il en est pleinement capable. Voilà pourquoi c’est un candidat au titre de MVP. Ensuite, après ce premier quart-temps, tout le monde a commencé à être agressif. »
|Jalen Brunson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|DAL
|73
|21:48
|46.7
|34.8
|72.5
|0.3
|2.0
|2.3
|3.2
|1.7
|0.5
|1.2
|0.1
|9.3
|2019-20
|DAL
|57
|17:56
|46.6
|35.8
|81.3
|0.4
|2.0
|2.4
|3.3
|1.3
|0.4
|1.2
|0.1
|8.2
|2020-21
|DAL
|68
|24:57
|52.3
|40.5
|79.5
|0.4
|3.0
|3.4
|3.5
|1.6
|0.5
|1.2
|0.0
|12.6
|2021-22
|DAL
|79
|31:57
|50.2
|37.3
|84.0
|0.5
|3.4
|3.9
|4.8
|1.9
|0.8
|1.6
|0.0
|16.3
|2022-23
|NY
|68
|34:59
|49.1
|41.6
|82.9
|0.6
|3.0
|3.5
|6.2
|2.2
|0.9
|2.1
|0.2
|24.0
|2023-24
|NY
|77
|35:24
|47.9
|40.1
|84.7
|0.6
|3.1
|3.6
|6.7
|1.9
|0.9
|2.4
|0.2
|28.7
|2024-25
|NY
|65
|35:24
|48.8
|38.3
|82.1
|0.4
|2.5
|2.9
|7.3
|2.1
|0.9
|2.5
|0.1
|26.0
|2025-26
|NY
|21
|34:43
|47.1
|35.9
|85.7
|0.5
|2.6
|3.1
|6.4
|2.3
|0.8
|2.3
|0.0
|28.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.