Encore une performance de MVP pour Jalen Brunson

« La balle tombait dans le panier. » C’est simple et c’est bien résumé. Jalen Brunson parle ainsi de sa performance contre les Raptors, un match terminé avec 35 points à 13/19 au shoot dont 6/9 à 3-pts. Surtout, il s’est rapidement mis dans le rythme de ce quart de finale, avec un premier quart-temps de haut niveau : 20 points à 7/9 au shoot, sans un ballon perdu.

« Brunson a pris feu dès le début et a été remarquable », indique Darko Rajakovic, le coach des Canadiens. « Il a mis des tirs, des shoots compliqués. Que ce soit à 3-pts, aux lancers-francs, il a fait ce qu’il voulait. »

Le leader des Knicks a permis à son équipe de rester dans le match, car les douze premières minutes furent pour Toronto, avec une attaque de New York qui perd 6 ballons et demeure très dépendante de l’ancien de Dallas.

En deuxième quart-temps, Jalen Brunson sera toujours très bon mais en étant davantage soutenu, par OG Anunoby et Karl-Anthony Towns et avec une défense retrouvée également. La machine tourne mieux, prend les commandes et file vers la qualification en demi-finale.

« Jalen a fait ce qu’il était censé faire. Il nous a tiré d’affaire en premier quart-temps », admire Mike Brown. « On a pu les suivre car Jalen a fait un gros quart-temps et il en est pleinement capable. Voilà pourquoi c’est un candidat au titre de MVP. Ensuite, après ce premier quart-temps, tout le monde a commencé à être agressif. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 21 34:43 47.1 35.9 85.7 0.5 2.6 3.1 6.4 2.3 0.8 2.3 0.0 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.