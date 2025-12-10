Le MVP de la nuit | Plutôt ange que Desmond

Quelques heures après avoir écopé d’une amende de 35 000 dollars pour avoir inexplicablement balancé un ballon sur OG Anunoby, Desmond Bane a rappelé qu’il n’était pas qu’un caractériel. C’est aussi un formidable basketteur, tout proche du All-Star Game depuis plusieurs saisons, et cette nuit, il a fait plier le Heat avec 37 points à 14 sur 24 aux tirs pour une victoire 117-108 face au Heat en quart-de-finale de la NBA Cup.

Alors que le Magic avait pris un violent 15-0 dans les gencives pour débuter la rencontre, et qu’il était mené ensuite 34-20, Desmond Bane a sonné la révolte. En 11 secondes, il va planter un 3-points puis stopper une contre-attaque pour envoyer Tristan Da Silva au cercle. Le And-1 est validé, et le Magic n’a plus que huit points de retard.

Monsieur 37 points

« Une fois qu’il s’est mis en route, il est devenu ingérable », résume Erik Spoelstra, tandis que Desmond Bane signe une troisième performance à 37 points en six matches !

« Je pense simplement que notre état d’esprit était le bon », rapporte Desmond Bane. « Je ne pense pas que quiconque ait baissé la tête. On a compris qu’il fallait revenir à notre identité : du basketball qui frappe fort au visage des deux côtés du terrain. Une fois qu’on a recommencé à jouer comme ça, tout a tourné en notre faveur. On a surfé là-dessus jusqu’au bout. »

Alors qu’il a été critiqué pour ses mauvais gestes face aux Hawks puis aux Knicks, ses coéquipiers et ses coaches ne cessent de dire que c’est un garçon charmant. Mais dès qu’il entre sur un terrain, ce n’est plus le même.

« Je suis tellement impressionné par lui en tant que basketteur, évidemment, mais aussi en tant que personne », confie par exemple Jonathan Isaac. « Être capable d’endurer ce début compliqué et ce que les gens peuvent dire… C’est évident qu’il a une force intérieure, une grande confiance en lui et beaucoup de calme. »

« Je viens de perdre 35 000 dollars, il faut bien les récupérer d’une façon ou d’une autre… »

Et puis Desmond Bane est un chambreur. À la fin de la rencontre, il a donné le ballon du match à Norman Powell, et ça a échauffé les esprits. Et en conférence de presse, il a ironisé sur son amende et les primes versées en NBA Cup : « Je viens de perdre 35 000 dollars, il faut bien les récupérer d’une façon ou d’une autre… »

Plus sérieux ensuite, il n’oublie de remercier la franchise d’être allé le chercher à Memphis et d’avoir misé aussi gros sur lui. Il se sent redevable. « C’est une super sensation de savoir que cette organisation me valorise au point de dépenser autant pour m’avoir. Mais dès que je suis arrivé, ils m’ont dit de juste être moi-même. Une fois qu’on te dit ça, toute la pression s’en va, parce que je sais qui je suis et ce que je peux apporter à une équipe. Donc je vais juste continuer à faire ça. »