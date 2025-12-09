Magic – Heat et Raptors – Knicks, les quarts de finale de la NBA Cup passés au crible

Après la phase de groupes et quelques surprises, les choses sérieuses débutent dans la NBA Cup. Les quarts de finale mardi et mercredi vont dessiner le tableau du Final Four qui débutera samedi. Pour ouvrir les hostilités, place à l’Est avec deux affiches la nuit prochaine : Magic – Heat, Raptors – Knicks.

Magic – Heat (00h00, Prime Video)

Les quarts de finale s’ouvrent par une affiche entre une équipe émergente et une autre que l’on ne pensait pas à pareille fête en ce début de saison. Pour le Magic, figurer parmi les quatre meilleures équipes de l’Est lors de la phase de groupes est une forme de logique, eu égard aux ambitions de la franchise.

Avec le recrutement l’été dernier de Desmond Bane, Orlando voulait s’imposer parmi le gratin de sa Conférence. Nous n’y sommes pas encore (5e, 14 victoires – 10 défaites), mais l’équipe de Jamahl Mosley a su rebondir après une entame poussive, et remporter les matchs qui comptent, à l’image du « huitième de finale » contre les Pistons lors de la dernière journée de la phase de groupes.

La performance est d’autant plus notable qu’Orlando a tenu le choc malgré l’absence de Paolo Banchero pendant dix matchs, bien gérés par le Magic. Cette fois, c’est Franz Wagner qui manquera à l’appel, après sa blessure spectaculaire mais moins grave que ce que l’on pouvait craindre subie contre les Knicks dimanche. Un nouveau défi, même si l’Allemand avait déjà manqué une vingtaine de rencontres la saison dernière.

En face, le Heat est une des bonnes surprises du début de saison, avec le même bilan que son adversaire du soir. La deuxième moitié de saison 2024/25, suite au départ de Jimmy Butler avait fait craindre une vraie fin de cycle, conclue par deux défaites humiliantes à domicile contre les Cavaliers au premier tour des playoffs (-37, puis -55). Au lieu de cela, Miami semble revigoré depuis la reprise, avec une attaque repensée, qui plus est sans Tyler Herro, qui a manqué 19 des 24 matchs joués cette saison.

L’équipe d’Erik Spoelstra joue bien plus vite (le meilleur pace de toute la NBA), tout en ayant conservé son assise défensive. Elle compte sur son quintet Herro (dont la participation n’est toutefois que “probable”) – Norman Powell – Bam Adebayo – Andrew Wiggins – Jaime Jaquez Jr pour mettre à mal l’arrière-garde du Magic.

La forme du moment

Ce match arrive presque une semaine trop tard pour les deux équipes. Après avoir remporté 10 matchs sur 13 entre le 7 novembre et le 1er décembre, le Magic marque un peu plus le pas ces derniers jours. Orlando s’est incliné la semaine passée contre les Spurs, pourtant sans Victor Wembanyama, et chez les Knicks. C’est pire encore pour le Heat, qui a perdu lors de quatre de ses cinq dernières sorties après avoir enchaîné six succès. Parmi ces défaites, Miami a chuté contre le Magic vendredi dernier, dans un match serré (105-106).

Les affrontements cette saison

2-0 pour le Magic : 125-121 le 22 octobre, 106-105 le 5 décembre

Le duel

Paolo Banchero – Bam Adebayo

Deux All-Stars face à face, sensiblement sur le même poste : ce match dans le match est plein de promesses. Paolo Banchero aura notamment fort à faire pour son troisième match depuis son retour de blessure. L’absence de Franz Wagner rend l’attaque du Magic plus dépendante des exploits de son ailier-fort, qui commençait tout juste à reprendre le rythme (9 points en 20 minutes contre le Heat, 16 points en 24 minutes contre les Knicks).

À Bam Adebayo d’en profiter pour se montrer dominateur, comme il l’avait été il y a quelques jours contre Orlando avec 24 points et 15 rebonds. Lui comme toute son équipe devrait avoir à cœur de se racheter après une prestation très décevante contre les Kings samedi (9 points, 7 rebonds dans une défaite 111-127).

Les effectifs

Orlando Magic

Meneurs : Jalen Suggs, Tyus Jones

Arrières/ailiers : Desmond Bane, Tristan Da Silva, Anthony Black, Jamal Cain (two-way), Jett Howard, Noah Penda, Jase Richardson

Intérieurs : Paolo Banchero, Wendell Carter Jr, Goga Bitadze, Colin Castleton (two-way), Jonathan Isaac, Orlando Robinson (two-way).

Absents : Franz Wagner, Moritz Wagner

Miami Heat

Meneurs : Davion Mitchell, Kasparas Jakucionis, Jahmir Young (two-way)

Arrières/ailiers : Tyler Herro, Norman Powell, Andrew Wiggins, Simone Fontecchio, Myron Gardner (two-way), Jaime Jaquez Jr, Keshad Johnson, Pelle Larsson, Dru Smith

Intérieurs : Bam Adebayo, Vladislav Goldin (two-way), Nikola Jovic, Kel’el Ware

Absents : Tyler Herro ?, Pelle Larsson ?, Davion Mitchell ?, Dru Smith ?

La clé

Qui imposera son jeu à l’autre ? Sur le papier, les deux équipes ont un style plutôt opposé entre le jeu tout feu tout flamme du Heat, et celui plus contrôlé et âpre en défense du Magic, pour mieux frapper en transition. Les chiffres avancés racontent, eux, une autre histoire. A nombre de possession égal, Orlando et Miami ont des rating offensifs et défensifs quasi strictement identiques après 24 matchs : 115,7 contre 115,4 en attaque pour le Magic, et une même moyenne de 111,8 en défense, 5e ex aequo de la ligue. Cela s’est d’ailleurs senti lors des deux premières confrontations entre les deux équipes cette saison, avec deux matchs très différents mais un même écart très serré en faveur d’Orlando.

Raptors – Knicks (02h30, Prime Video)

Comme pour la première affiche, ce deuxième quart de finale verra aux prises une formation inattendue, Toronto, et New York, troisième de la phase de groupe à l’Est à la même place que lors de la dernière saison régulière. On peut même parler d’habitués concernant les Knicks, seule franchise à s’être qualifiés pour les quarts de finale des trois premières NBA Cup. L’objectif pour New York est désormais de passer ce cap et de découvrir le Final Four après avoir échoué sur les Bucks en 2023 et les Hawks en 2024.

L’arrivée de Mike Brown commence à produire des effets avec une attaque new-yorkaise revigorée (2e de l’Est, 16 victoires – 7 défaites). Après un couac initial contre les Bulls, les Knicks ont contrôlé dans cette NBA Cup contre le Heat, les Hornets et les Bucks. Avec quatre joueurs au-dessus des 15 points de moyenne, ils pourraient avoir du répondant au cinq de départ survitaminé des Raptors.

Décevant la saison dernière, Toronto a remis la marche avant avec l’intégration de Brandon Ingram. Entre l’ancien ailier des Pelicans, Scottie Barnes, Immanuel Quickley, ou RJ Barrett, la franchise canadienne ne manque pas d’atouts en attaque, comme en défense. Et le banc avec Gradey Dick, Jamal Shead, Sandro Mamukelashvili ou Ja’Kobe Walter est une des grosses satisfactions pour l’entraîneur Darko Rajakovic. La NBA Cup a servi de tremplin à cette équipe, auteur de son premier match référence cette saison pour la première journée en dominant les Cavaliers (112-101), avant de s’offrir les Hawks (109-97). Invaincus jusqu’ici dans la compétition, les Raptors veulent confirmer leur belle entame par un séjour à Las Vegas.

La forme du moment

Ce match pourrait aussi être celui de la relance pour Toronto. Qualifiés avec un bilan provisoire de 14 victoires – 5 défaites, ils ont depuis plongé avec une seule victoire lors de leurs six dernières sorties. La défaite cuisante contre de faiblards Hornets vendredi dernier (86-111) ou celle sévère contre New York le 30 novembre (94-116) n’ont pas de quoi rassurer avant de retrouver le contexte d’un match couperet, comme la franchise n’en a pas connu depuis le play-in 2023 face aux Bulls.

Pour les Knicks en revanche, la dynamique pourrait difficilement être plus belle. New York est une des équipes les plus en formes du moment avec sept victoires sur ses huit dernières rencontres. Le calendrier était favorable aux coéquipiers de Jalen Brunson, mais ils ont assumé leur rang avec plus de 15 points d’écart moyen sur la période.

Les affrontements cette saison

1-0 pour les Knicks : 116-94, le 30 novembre dernier

Le duel

Brandon Ingram – O.G. Anunoby

Le retour de blessure d’O.G. Anunoby tombe à pic. L’ailier des Knicks sera en charge de contenir – comme souvent – le meilleur extérieur adverse, en la personne de Brandon Ingram. C’est aussi une rencontre à la saveur particulière pour l’Anglais, qui a longtemps été le projet des Raptors dans l’aile, et qui va affronter celui qui est indirectement son successeur. Brandon Ingram aura d’autant plus fort à faire que R.J. Barrett (et ses 19,4 points de moyenne) est absent pour le match de ce mardi.

Les effectifs

Toronto Raptors

Meneurs : Immanuel Quickley, Chucky Hepburn (two-way), Jamal Shead

Arrières/ailiers : Brandon Ingram, Ja’Kobe Walter, Ochai Agbaji, Jamison Battle, Gradey Dick, A.J. Lawson (two-way), Amijah Martin (two-way), Garrett Temple

Intérieurs : Scottie Barnes, Jakob Poeltl, Sandro Mamukelashvili, Jonathan Mogbo, Collin Murray-Boyles

Absents : R.J. Barrett, Jamison Battle ?, Jamal Shead ?

New York Knicks

Meneurs : Jalen Brunson, Tyler Kolek

Arrières/ailiers : O.G. Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart, Jordan Clarkson, Kevin McCullar Jr (two-way), Mohamed Diawara, Tosan Evbuomwan (two-way),

Intérieurs : Karl-Anthony Towns, Ariel Hukporti, Trey Jamison (two-way), Mithcell Robinson, Guerschon Yabusele

Absents : Miles McBride, Pacôme Dadiet, Landry Shamet, Karl-Anthony Towns ?

La clé

Quel visage pour les Knicks à l’extérieur ? Il y a d’un côté New York au Madison Square Garden, forteresse quasi imprenable depuis le début de la saison (13-1) et qui a assisté à de nombreux matchs spectaculaires (deuxième rating offensif à domicile, première place au nombre de tirs à 3-points inscrits…) Et puis il y a les Knicks, loin de leurs bases, vainqueurs de seulement trois de leurs neuf déplacements de la saison avec le 24e rating défensif (contre le 6e à la maison). À la Scottiabank Arena, est-ce que les joueurs de Mike Brown parviendront à montrer un autre visage ? Cela pourrait être d’autant plus compliqué sans Karl-Anthony Towns, incertain pour une blessure au mollet, et qui reste la deuxième option offensive de l’équipe malgré un début de saison en-deça de ses standards.