Le trio Siakam – Mathurin – Nembhard monte en pression

Après un début de saison très compliqué où ils n’avaient remporté que deux de leurs quinze premiers matchs, à cause notamment d’un effectif ravagé par les blessures, les Pacers semblent aller un peu mieux. Preuve en est, ils ont remporté quatre de leurs six dernières sorties avec notamment un succès sérieux face aux Kings, ce lundi.

Alors que Sacramento était parvenu à effacer un retard de 19 points, Indiana a passé un 19-4 dans les six dernières minutes pour s’imposer.

Une bonne fin de match portée par le trio Andrew Nembhard – Pascal Siakam – Bennedict Mathurin, auteur de 17 points. Plus largement, ce trio a brillé pendant toute la partie en inscrivant 76 des 116 points des Pacers.

« Ces trois gars ont été bons », félicite Rick Carlisle après la rencontre. « Ce sont nos trois leaders, je leur ai parlé plusieurs fois lors des dix derniers jours. Bennedict Mathurin fait partie de ce groupe, aux côtés d’Aaron Nesmith et de TJ McConnell. Ces gars sont nos leaders vétérans. »

Au four et au moulin

Depuis la mi-novembre, les Pacers ont récupéré Bennedict Mathurin. Un retour qui suit celui d’Andrew Nembhard. Avec ces retours et malgré les nombreuses absences (Toppin, Nesmith, Haliburton…), Indiana montre des choses plus intéressantes, surtout en attaque où, avec Pascal Siakam, ils se répartissent les points.

Si les Pacers ont remporté quatre de leurs six derniers matchs, ils ont tenu tête aux Cavaliers et aux Nuggets en s’inclinant à chaque fois d’une courte tête. Le trio star des Pacers porte l’attaque de cette équipe et ce sont les seuls joueurs disponibles qui tournent à plus de dix points de moyenne.

« Nous avons besoin que nos stars soient à la hauteur de leur statut », rappelle Rick Carlisle. « Nembhard est une de nos stars tout comme Siakam et Mathurin va devoir le devenir. Les joueurs stars doivent tout faire et pas simplement mettre des points. On se repose énormément sur eux pour remporter leurs duels en défense, pour être des leaders sur le terrain et pour marquer des points. Ces trois gars sont très importants. »

Un pour tous, tous pour un

Comme le confiait Andrew Nembhard après le succès face aux Kings, il doit s’adapter à un rôle différent cette saison, où il a davantage le ballon pour pallier la blessure de Tyrese Haliburton. Même son de cloche du côté de Bennedict Mathurin. S’il met plus de points avec une moyenne de 21.2 unités par soir, son record en carrière, il doit assumer plus de responsabilités défensives en défendant souvent sur le meilleur joueur adverse.

« Plus nous jouons ensemble, plus nous apprenons à nous connaître », explique Bennedict Mathurin sur son association avec Andrew Nembhard et Pascal Siakam. « Nous pouvons, tous les trois, mettre des points. Il suffit simplement de comprendre comment nous voulons marquer des points. Tout est une question de compréhension et nous devons être là les uns pour les autres. »

« Nous échangeons souvent ensemble pour être mieux organisés en attaque et pour comprendre quand prendre nos tirs sur transition ou quand trouver un meilleur tir pour l’équipe en faisant circuler davantage le ballon », complète Andrew Nembhard à propos de l’attaque de son équipe, dans son ensemble.