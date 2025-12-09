Le MVP de la nuit | Andrew Nembhard dans la peau de Tyrese Haliburton

Myles Turner n’est plus là, Tyrese Haliburton est encore loin de revenir, mais Indiana peut toujours compter sur des joueurs au grand coeur pour garder la tête haute. Aux côtés de Ben Mathurin et Pascal Siakam, on peut désormais citer Andrew Nembhard, qui pourra bientôt prétendre au trophée de “Most Improved Player” s’il continue sur sa lancée.

Repositionné en meneur de jeu, le grand-frère de Ryan a rappelé par bribes cette nuit l’aura d’un Tyrese Haliburton au meilleur de sa forme avec ses 28 points (à 10/18 au tir), 12 passes décisives et ses nombreuses actions “clutch” dans le final pour forcer la décision face à Sacramento (116-105).

Le “go-to-guy” du “money-time”

Indiana semblait pourtant tenir son match, menant de 19 points en début de troisième quart-temps sur un panier en transition signé… Andrew Nembhard (77-58). Et puis la machine s’est enrayée, et les Kings ont montré qu’ils ne manquaient pas de talent, revenant ainsi dans le coup en passant un 11-0 à l’entrée du “money-time pour prendre quatre points d’avance (97-101) !

Le bateau a tangué, mais Indiana a pu compter sur Andrew Nembhard pour redresser la barre en passant un 8-2 à lui seul avec deux paniers à 3-points d’un grand sang-froid. Sur sa lancée, il s’est offert un panier supplémentaire en finissant au drive avant de servir Pascal Siakam pour sa douzième passe décisive de la soirée. Comme un symbole, c’est encore lui qui s’est arraché pour assurer la victoire aux siens au nez et à la barbe de Maxime Raynaud, avant de conclure la soirée par deux derniers lancers. Tyrese Haliburton n’aurait pas fait mieux !

“Il nous a guidés dans le dernier quart-temps de façon impressionnante”, a reconnu son coach, Rick Carlisle. “Il voulait le ballon. Leur façon de switcher nous a causé des problèmes. Il a seulement imposé sa volonté sur certains paniers. Il a mis un gros 3-points. Il a dû affronter des adversaires directs difficiles chaque soir. C’était Josh Giddey à Chicago, ce soir c’était Zach LaVine… C’est plutôt un travail ingrat”.

Une progression constante

Les Pacers s’attendaient à vivre une saison difficile après avoir vécu l’extase d’un exercice 2024-2025 terminé à un match du sacre. Dans son malheur, Indiana pourra ainsi se satisfaire de voire la montée en puissance d’un Andrew Nembhard, en espérant qu’elle en inspire d’autres…

“Il s’est amélioré. Il a eu beaucoup de pression sur les épaules à devoir remplir le rôle de meneur et je trouve qu’il a plutôt fait du très bon boulot jusqu’ici. On hâte de voir la suite au fil de la saison en espérant qu’il reste sur cette dynamique”, a glissé Bennedict Mathurin après la rencontre.

Le principal intéressé a quant à lui mis en avant la défense pour expliquer la façon dont Indiana a repris le match en main. Pour ce qui est de son nouveau rôle, chaque match lui permet de progresser, et celui-ci lui s’apparente à un gros bond en avant.

“La seule chose qui a changé, c’est la charge offensive que je dois assumer, comme d’avoir davantage à créer de ce côté du terrain. Je pense m’être amélioré sur les derniers matchs en ayant pris les défis d’affronter les meneurs adverses personnellement, et de les remporter”.

Prochain test vendredi sur le parquet des Sixers emmenés par un Tyrese au moins aussi talentueux qu’Haliburton…

Andrew Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 75 27:38 44.1 35.0 79.0 0.5 2.2 2.7 4.5 2.4 0.9 1.7 0.2 9.5 2023-24 IND 68 24:57 49.8 35.7 80.4 0.5 1.5 2.1 4.1 2.1 0.9 1.5 0.1 9.2 2024-25 IND 65 28:56 45.8 29.1 79.4 0.5 2.8 3.3 5.0 2.3 1.2 1.7 0.2 10.0 2025-26 IND 15 30:56 42.4 35.1 85.1 0.3 1.7 2.0 6.3 2.5 0.9 2.3 0.2 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.