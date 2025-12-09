Collin Gillespie a rejoué un mauvais tour aux Wolves

« Énorme. La dernière fois qu’on a joué Minnesota, il avait déjà été énorme », complimente Jordan Ott, interrogé sur la performance de la nuit de Collin Gillespie. Ce dernier avait déjà signé un final de feu face aux Wolves plus tôt dans la saison, pour leur premier affrontement.

Cette nuit, dans le Minnesota, sa fin de match a été un peu moins spectaculaire mais tout aussi décisive. Relativement discret après trois quart-temps, il a converti deux paniers à 3-points à dix minutes de la fin pour offrir trois possessions d’avance à sa formation.

Le meneur en a remis une couche derrière l’arc à cinq minutes du terme, après s’être débarrassé de Jaden McDaniels sur un « stepback » appuyé, avec un sang-froid notable. « C’est ce qu’il est. On veut qu’il ait le ballon en main, en particulier en ce moment », remarque son coach dont la formation est privée de Devin Booker.

« Les lancers-francs… la passe venant de Royce (O’Neale) dans un espace restreint montre le niveau de confiance que ses coéquipiers ont envers lui », dit encore le technicien en pensant à cette remise en jeu serrée de la part de l’ailier, qui a permis au meneur de gagner quelques précieuses secondes, avant de convertir deux lancers-francs décisifs à 6 secondes de la fin.

Très à l’aise dans le quatrième quart-temps

Le meneur a bouclé sa soirée avec 19 points (6/15 aux tirs dont 3/7 de loin), dont 11 dans l’ultime période, 6 rebonds et 4 passes. « Donc Collin continue à se fixer de nouveaux standards pour lui-même », remarque Jordan Ott, sachant sans doute que son meneur de jeu est l’un des joueurs les plus productifs de sa formation dans les derniers quart-temps.

Celui-ci dit ne pas ressentir de pression supplémentaire en lien avec l’absence de Devin Booker. « Je ne pense pas que ce soit parce qu’il est absent. J’ai cette pression sur moi chaque soir, peu importe qui est sur le terrain avec moi. Je veux bien jouer. Mais oui, j’ai le ballon un peu plus entre les mains quand il n’est pas sur le terrain », remarque le héros de la soirée, parmi d’autres, côté Suns.

Le leader offensif de l’équipe sur la touche, Phoenix s’est appuyé sur cinq autres joueurs à 10 points ou plus, dont 22 pour Mark Williams, impliqué dans l’altercation avec Rudy Gobert.

« Je le veux quand même de retour parce que c’est un scoreur d’élite pour nous. Mais d’autres gars ont dû élever leur niveau de jeu. Notre banc a fait une grosse série au début du quatrième. Donc c’était une très belle victoire collective pour nous », poursuit le meneur de jeu, selon qui ce groupe s’attend à gagner « chaque soir, peu importe qui est sur le parquet ».

Collin Gillespie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DEN 24 9:23 46.4 39.5 66.7 0.0 0.8 0.9 1.1 1.0 0.5 0.6 0.0 3.6 2024-25 PHO 33 13:58 43.0 43.3 86.4 0.7 1.7 2.4 2.4 0.9 0.6 0.5 0.2 5.9 2025-26 PHO 23 26:52 44.3 42.9 84.6 1.0 2.8 3.7 4.9 1.4 1.2 1.8 0.3 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.