Une petite semaine d’absence pour Devin Booker

Les Suns peuvent souffler. Deux jours après la sortie sur blessure de Devin Booker à Los Angeles, ESPN annonce que la star de l’équipe ne souffre finalement que d’une légère élongation au niveau de l’aine droite, qui lui fera manquer au moins une semaine de compétition.
Néanmoins, Phoenix devra composer sans son arrière All-Star pour trois déplacements chez des cadors de la conférence Ouest : les Rockets (vendredi), les Timberwolves (lundi) puis le Thunder (mercredi prochain).
Actuellement dans le Top 8 de la conférence Ouest (13 victoires – 9 défaites), les Suns sont l’une des belles surprises du début de saison et l’absence de Devin Booker (25 points, 6.7 passes, 4.3 rebonds) pourrait casser leur bonne dynamique collective.
On imagine que, sans lui (et toujours sans Jalen Green), Jordan Ott fera confiance à sa doublette Collin Gillespie – Grayson Allen pour assurer l’intérim, alors que Dillon Brooks aura encore plus de munitions en attaque.
|Devin Booker
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|PHO
|76
|27:44
|42.3
|34.3
|84.0
|0.4
|2.1
|2.5
|2.6
|3.0
|0.6
|2.1
|0.3
|13.8
|2016-17
|PHO
|78
|35:29
|42.3
|36.3
|83.2
|0.6
|2.6
|3.2
|3.4
|3.1
|0.9
|3.1
|0.3
|22.1
|2017-18
|PHO
|54
|34:32
|43.2
|38.3
|87.8
|0.5
|4.0
|4.5
|4.7
|3.1
|0.9
|3.6
|0.3
|24.9
|2018-19
|PHO
|64
|35:02
|46.7
|32.6
|86.6
|0.6
|3.5
|4.1
|6.8
|3.1
|0.9
|4.1
|0.2
|26.6
|2019-20
|PHO
|70
|35:53
|48.9
|35.4
|91.9
|0.4
|3.8
|4.2
|6.5
|3.0
|0.7
|3.8
|0.3
|26.6
|2020-21
|PHO
|67
|33:53
|48.4
|34.0
|86.7
|0.5
|3.7
|4.2
|4.3
|2.7
|0.8
|3.1
|0.2
|25.6
|2021-22
|PHO
|68
|34:29
|46.6
|38.3
|86.8
|0.7
|4.4
|5.0
|4.8
|2.6
|1.1
|2.4
|0.4
|26.8
|2022-23
|PHO
|53
|34:37
|49.4
|35.1
|85.5
|0.9
|3.7
|4.5
|5.5
|3.0
|1.0
|2.7
|0.3
|27.8
|2023-24
|PHO
|68
|35:59
|49.2
|36.4
|88.6
|0.8
|3.7
|4.5
|6.9
|3.0
|0.9
|2.6
|0.4
|27.1
|2024-25
|PHO
|75
|37:16
|46.1
|33.2
|89.4
|1.0
|3.1
|4.1
|7.1
|2.6
|0.9
|2.9
|0.2
|25.6
|2025-26
|PHO
|22
|34:41
|45.7
|31.5
|87.4
|1.0
|3.3
|4.3
|6.7
|2.9
|0.9
|3.7
|0.4
|25.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.