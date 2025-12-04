Une petite semaine d’absence pour Devin Booker

Les Suns peuvent souffler. Deux jours après la sortie sur blessure de Devin Booker à Los Angeles, ESPN annonce que la star de l’équipe ne souffre finalement que d’une légère élongation au niveau de l’aine droite, qui lui fera manquer au moins une semaine de compétition.

Néanmoins, Phoenix devra composer sans son arrière All-Star pour trois déplacements chez des cadors de la conférence Ouest : les Rockets (vendredi), les Timberwolves (lundi) puis le Thunder (mercredi prochain).

Actuellement dans le Top 8 de la conférence Ouest (13 victoires – 9 défaites), les Suns sont l’une des belles surprises du début de saison et l’absence de Devin Booker (25 points, 6.7 passes, 4.3 rebonds) pourrait casser leur bonne dynamique collective.

On imagine que, sans lui (et toujours sans Jalen Green), Jordan Ott fera confiance à sa doublette Collin Gillespie – Grayson Allen pour assurer l’intérim, alors que Dillon Brooks aura encore plus de munitions en attaque.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHO 76 27:44 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHO 78 35:29 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHO 54 34:32 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHO 64 35:02 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHO 70 35:53 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHO 67 33:53 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHO 68 34:29 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHO 53 34:37 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHO 68 35:59 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHO 75 37:16 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHO 22 34:41 45.7 31.5 87.4 1.0 3.3 4.3 6.7 2.9 0.9 3.7 0.4 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.