Dylan Harper et Derik Queen enflamment la rencontre Pelicans – Spurs

Les Spurs ne s’attendaient sans doute pas à devoir autant cravacher dans le Bayou. San Antonio s’est donné une belle frayeur avant de l’emporter in extremis 132-135 sur le parquet de New Orleans. La lanterne rouge de la ligue a vendu assez chèrement sa peau dans un match très ouvert.

Le début de match est compliqué : les Spurs manquent leurs huit premiers shoots, et les Pelicans n’en profitent pas. Harrison Barnes met fin à ce retard à l’allumage par son tir extérieur, et la rencontre est vraiment lancée pour les visiteurs. New Orleans n’y est pas défensivement, et laisse de nombreuses positions ouvertes. Julian Champagnie les sanctionne en sortie de banc, et l’écart enfle en un claquement de doigts. De’Aaron Fox s’y met avec un tir à 3-points juste avant la sirène : San Antonio marque 28 points en huit minutes et prend dix points d’avance à la fin du premier quart-temps (25-35).

Le troisième quart-temps exceptionnel de Derik Queen

Et les ennuis sont loin d’être terminés pour les Pelicans. Les joueurs de James Borrego enchaînent les lay-ups manqués et oublient complètement le repli défensif. Les Spurs l’ont bien compris, et passent la vitesse supérieure pour un 23-6 en à peine six minutes. Les Texans passent déjà la barre des 20 points d’avance, avec un 10/14 à 3-points, et ne relâchent pas la pression. Dylan Harper s’invite à la fête avec 11 points tout en facilité (5/5) dans le deuxième quart. Devin Vassell met le point d’exclamation de ce festival offensif avec un tir depuis l’aile du Pelican dessiné sur le rond central, et San Antonio passe 77 points en première période (57-77).

Mais la mi-temps vient casser la belle dynamique des visiteurs. Et New Orleans retrouve de l’envie. Les Pelicans débutent le troisième quart-temps morts de faim, avec Derik Queen comme leader. L’intérieur rookie fait l’étalage de toute sa palette technique et prend complètement le match à son compte. Travail poste bas, toucher, qualité de passe, avantage de puissance bien exploité… C’est une démonstration qu’offre Queen alors que les Spurs sont en souffrance pour couvrir leur cercle. Et comme San Antonio empile en plus les balles perdues, la rencontre rebascule. Un 22-4 en cinq minutes remet complètement “NOLA” dans le coup, puis Queen parachève son festival : 21 points à 6/6 et 9/9 aux lancers-francs, 4 rebonds, 5 passes dans le troisième quart ! Une démonstration pour un 45-23 sur la période et les commandes du match (102-100).

Un finish au couteau

Après la tempête, les Spurs retrouvent un peu d’air grâce à Champagnie, toujours aussi précieux par son tir longue distance. Après Queen, c’est au tour de Harper de se mettre en évidence. Le deuxième choix de la dernière Draft prend le jeu des Spurs à son compte et remet les siens la tête à l’endroit (119-127). Mais une fois encore, New Orleans est à réaction et fait mal quand tout tourne bien. Derik Queen valide le premier triple-double de sa carrière, mais c’est Trey Murphy III qui fait la différence. L’ailier est partout au scoring, de loin, en altitude ou aux lancers-francs. Il signe onze points en à peine plus de trois minutes, et fait chavirer le Smoothie King Center : +1 New Orleans pour entrer dans la dernière minute.

Fox lui répond d’un gros step-back, mais Queen, fantastique, s’impose en force face à Kornet, 132-131 à 30 secondes de la fin. Les Spurs sont en difficulté avec seulement huit secondes sur la possession et une remise en jeu en sortie de temps-mort. Mitch Johnson fait confiance à Dylan Harper et a bien raison : l’arrière inscrit le lay-up de la gagne, auquel Queen ne peut répondre à 3-points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le magnifique duel Derik Queen – Dylan Harper. C’est l’histoire de ce match, le match à distance entre deux rookies appelés à faire de grandes choses à l’avenir. Derik Queen a montré tout ce qu’il était capable de faire sur un parquet, dans son style atypique, entre puissance et finesse technique. Il s’offre son premier triple-double avec 33 points à 11/15 au tir et 11/13 aux lancers-francs, 10 rebonds, 10 passes et 4 contres. Mais le dernier mot est revenu à Dylan Harper, impressionnant dès qu’il faut attaquer le cercle et d’un sang-froid remarquable pour conclure le match (22 points à 10/16, 6 passes décisives).

– Les Spurs sont passés tout près d’une grosse déception. San Antonio a mené de 25 points en première période, et de 20 points à la mi-temps. Mais cette avance a été dilapidée vitesse grand V, la faute au talent de Derik Queen et de Trey Murphy III, mais aussi à un peu trop de facilité, et une défense intérieure trop faiblarde. Une défaite contre le dernier de l’Ouest aurait fait mauvais genre pour un candidat aux play-offs. Le retour de Victor Wembanyama devrait faire beaucoup du bien.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.