Une pluie de dunks pour fêter les 40 ans de Dwight Howard

Même si sa carrière a commencé à dérailler à partir de 2011, suite à des problèmes de dos et à la façon dont il a quitté le Magic, Dwight Howard a tout de même facilement intégré le Hall of Fame.

C’est qu’il faut se rappeler du monstre que le premier choix de la Draft 2004 était lors de ses plus belles années, notamment entre 2008 et 2011. D’ailleurs, si certains fans de LeBron James pestent toujours contre le trophée de MVP de Derrick Rose en 2010/11, le « King » n’avait fini que troisième des votes, derrière Dwight Howard…

Alors au top de sa forme, « Superman » avait fait du Magic une des places fortes de l’Est, finaliste en 2009 et finaliste de conférence en 2010, avec une armée de shooteurs pour écarter le jeu autour de lui.

Résultat : les pivots adverses devaient subir de plein fouet son impact physique et ça laissait des traces.

« Il y a quatre raisons pour lesquelles je suis devenu ce que je suis aujourd’hui : Stan Van Gundy (coach du Magic), Brendan Malone (assistant), Joe Rogowski (ancien assistant en charge de la condition physique) et Dwight Howard », expliquait Marcin Gortat, sa doublure. « Chacun d’entre eux m’a apporté quelque chose. Affronter Dwight tous les jours à l’entraînement sans les coups de sifflet des arbitres, c’était du suicide. On parle du Dwight Howard au meilleur de sa forme, à l’entraînement, sans coups de sifflet. C’était littéralement un combat au corps à corps. C’était comme entrer dans une cage avec une bête. Il fallait avoir une certaine confiance en soi pour faire ça. Je saignais à chaque entraînement. J’avais des lèvres et des dents cassées, des coupures, des égratignures, des piqûres dans les yeux et des tonnes d’ecchymoses. Je me faisais tabasser chaque entraînement ».

Huit fois All-Star (2007-2014) et trois fois meilleur défenseur de la ligue (2009-2011), ce n’est toutefois qu’en 2020, avec les Lakers dans la « bulle », que Dwight Howard décroche son seul et unique titre de champion NBA. Qui complète son titre de champion olympique en 2008, acquis comme pivot titulaire de la « Redeem Team » de Pékin.