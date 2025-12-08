Les Knicks veulent aussi mettre en lumière OG Anunoby et Mikal Bridges

Il y a quelques jours, Mike Brown a lancé la campagne pour le MVP de Jalen Brunson, estimant qu’on ne parlait pas assez de son leader. Le meneur de jeu des Knicks a renvoyé l’ascenseur, mais pas en direction de son entraîneur, mais pour mettre en lumière deux coéquipiers : OG Anunoby et Mikal Bridges.

« Ils méritent tout. Les narratifs pèsent énormément dans ce monde, donc c’est le moment de lancer le nôtre », assume l’ancien joueur de Dallas, qui espère voir ce duo devenir, pour la première fois, All-Star. Mike Brown également.

« Ces deux joueurs le méritent. OG n’a probablement pas joué assez de matches, mais les chiffres de Mikal sont remarquables », assure le coach des Knicks. « Pour moi, Karl-Anthony Towns et Brunson, c’est évident. Mais on estime que, vu notre jeu et notre bilan, il faut commencer à regarder les autres joueurs. Ce n’est pas une équipe qui ne repose que sur deux stars. Il y d’autres joueurs qui font de grosses saisons, les meilleures de leur carrière parfois dans certains domaines. J’espère que cette année, on va tous voir KAT, Jalen, Mikal, OG. »

Pas assez flashy pour les étoiles ?

Le technicien le concède : ses deux ailiers ne pratiquent pas un basket « très sexy » mais les recruter était « la bonne chose à faire car ils ont un impact sur nos victoires ».

Néanmoins, avec quelques sorties irrégulières et neuf matches manqués, le Britannique, auteur de 21 points dans la victoire contre Orlando, pourrait manquer de poids pour décrocher sa première étoile. Pour l’ancien des Suns, le dossier est déjà plus solide. Mikal Bridges tourne en effet à 16.5 points à 53% de réussite au shoot, 4.6 rebonds, 4.3 passes et 2 interceptions de moyenne. Sur les trois dernières statistiques, le finaliste 2021 signe ses records en carrière.

« Il a de l’impact sur nos victoires. Il joue des deux côtés du terrain. Défensivement, il est incroyable. C’est un joueur de niveau All-Defense Team », décrit Josh Hart.

Le duo n’obtiendra peut-être pas la reconnaissance attendue par Jalen Brunson et Mike Brown mais continuera quoi qu’il arrive d’être très précieux, de briller dans l’ombre. En attendant que la roue tourne. « Quand les gens regardent les statistiques, ils regardent les points, et c’est comme ça qu’on sélectionne les All-Stars », sait bien OG Anunoby. « Pourtant, gagner, c’est ça qui compte. Peut-être un jour. »