Le Heat potentiellement intéressé par Ja Morant ?

Miami réalise un solide début de saison et s’est installé dans le Top 6 de l’Est, malgré une série actuelle de trois défaites de rang. Dans une conférence très ouverte, le Heat pourrait être tenté de frapper un grand coup et de renforcer son effectif avec un nom qui commence à circuler, celui de Ja Morant.

La situation du meneur de Memphis est en effet compliquée. Entre ses différends avec son entraîneur Tuomas Iisalo et ses nombreux passages à l’infirmerie, le début de campagne du double All-Star est une nouvelle fois décevant.

Signe qui ne trompe pas : les Grizzlies affichent un bilan de sept victoires pour cinq défaites lorsque Ja Morant n’est pas sur le terrain, contre seulement quatre victoires pour huit défaites lorsqu’il est en tenue.

Plusieurs équipes surveillent donc de près l’évolution de la situation dans le Tennessee et, après les Wolves, le Heat serait également sur le coup. Le journaliste Jake Fischer rapporte que la franchise floridienne a déjà eu des discussions en interne autour d’un éventuel transfert pour récupérer Ja Morant. Le « front office » de « South Beach » estime notamment que l’identité de la franchise pourrait lui être bénéfique.

Kel’el Ware intouchable ?

Miami dispose des atouts nécessaires pour monter un transfert, avec quasiment tous ses premiers tours de Draft jusqu’en 2032, et serait prêt à inclure Andrew Wiggins dans la balance. L’ailier émarge actuellement à 28 millions de dollars par saison et possède une « player option » à 30 millions de dollars pour le prochain exercice.

En revanche, Kel’el Ware devrait rester intouchable aux yeux du Heat. À l’époque où Miami s’intéressait à Kevin Durant, le « front office » avait déjà refusé de l’inclure dans un package pour récupérer le MVP 2014. Depuis, la saison a démarré et le jeune intérieur signe un début de campagne très solide, avec 11.6 points et 10.3 rebonds de moyenne, dont une pointe fin novembre à 20 points et 16 rebonds face à Dallas.