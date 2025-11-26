Kel’el Ware prend de plus en plus de place à Miami

Depuis huit matchs, Kel’el Ware surfe sur une superbe dynamique : il tourne à 15.9 points et 15.1 rebonds de moyenne. Encore mieux, sur ses trois dernières sorties, il affiche 20 points et 16 rebonds par rencontre !

« Je le pousse à fond », assure Bam Adebayo. « On le voit sur le banc : les coachs lui crient dessus, et nous aussi. Ensuite, il a ses proches qui lui parlent. Évidemment, tout ça doit lui trotter dans la tête. Je suis vraiment fier de ce qu’il fait en ce moment, parce qu’il ne va pas mettre 20 points et prendre 18 rebonds tous les soirs. »

Dans cette impressionnante série, il y a tout de même eu une soirée plus compliquée au tir, face aux Warriors, où il s’est contenté de 7 points à 3/10 au shoot. Mais pour compenser ce manque d’adresse, il a gobé 16 rebonds, dont quatre offensifs, pour aider le Heat à l’emporter.

« Peu importe qu’il mette sept points ou qu’il prenne dix rebonds, vous allez sentir son impact », poursuit le capitaine de Miami. « C’est là-dessus que je veux qu’il continue de s’appuyer, pas seulement sur la quête du double-double. Je veux qu’il pèse sur la victoire en étant agressif et en allant chercher des rebonds. Surtout, je veux qu’il influence le résultat, parce que tout ne se voit pas toujours sur la feuille de stats. »

Lors du dernier succès contre Dallas, Kel’el Ware a terminé avec 20 points et 18 rebonds, dont six offensifs, pour permettre à son équipe d’enchaîner une cinquième victoire de rang. Grâce à son sens du rebond, le pivot floridien grappille de plus en plus de minutes et est devenu un joueur sur lequel Erik Spoelstra s’appuie en fin de match.

Des fins de match pour se tester

« En tant qu’entraîneur, j’aime quand je dois ajuster certaines choses parce qu’il y a un joueur que je ne peux plus laisser sur le banc », explique le coach. « Je pense aussi que jouer des fins de matchs serrées est une expérience importante pour lui, sans que ce soit au détriment de ce qui est le mieux pour gagner. Il n’y a rien de plus bénéfique que de traverser ces moments stressants où tu es responsable de tout ce que tu fais. Aucun entraînement ni aucune séance vidéo ne peut reproduire ces situations, et il gagne clairement des minutes grâce à ça. »

Sur les trois prochains matchs du Heat, Kel’el Ware aura d’ailleurs des défis de taille. Miami va d’abord recevoir Milwaukee et, même si Giannis Antetokounmpo risque d’être absent, Myles Turner sera bien là.

Ensuite, Kel’el Ware croisera la route des Pistons et surtout de Jalen Duren, un autre pivot en grande forme en ce début de saison, avant de défier les Clippers d’Ivica Zubac.

« Il sait ce qu’il a à faire. Il bosse tous les jours sur son jeu et fait attention à tous les détails », souligne Tyler Herro. « C’est important qu’il continue de bosser dur et de comprendre qu’il y aura des hauts et des bas. J’ai été à sa place, même si je n’étais pas aussi grand et talentueux, mais je sais que ce n’est pas toujours simple. »

Kel'el Ware Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 64 22:13 55.4 31.5 68.7 1.8 5.6 7.4 0.9 1.7 0.6 0.9 1.1 9.3 2025-26 MIA 18 24:57 52.4 40.4 79.5 3.4 7.6 11.0 0.6 1.9 1.0 1.0 1.4 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.