Erreur 404 : quand les bugs s’accumulent au Delta Center

NBA – Entre une machine à fumée défaillante et une table de marque qui a cessé de fonctionner, les équipes techniques du Jazz ont, à l’image de leur équipe, vécu une soirée compliquée.

Bug au Delta CenterSoirée compliquée à Salt Lake City. Si le Jazz a concédé une lourde défaite sur son parquet face au Thunder, le Delta Center a également connu quelques dysfonctionnements. En début de match, une machine à fumée placée derrière un des paniers a commencé à envoyer de légères vagues de fumée sans que personne ne lui en donne l’ordre.

Si ce n’était pas dérangeant, dans un premier temps, tout s’est accéléré lors du deuxième quart-temps quand elle a commencé à diffuser de la fumée en continu sans que personne ne puisse l’arrêter, ce qui a entraîné une première interruption de la rencontre.

Au début de la deuxième mi-temps, ce sont les horloges et la table de marque qui ont cessé de fonctionner. À cause d’un bug informatique, elles n’étaient plus en mesure d’indiquer ni le temps restant, ni le score.

Une horloge cassée donne deux fois la bonne heure

Après plusieurs minutes à tenter de corriger ce souci technique, il a été décidé que l’annonceur du Jazz, Marque Denmon, communiquerait le temps restant et le score.

« C’est amusant parce que c’est la première fois en plus de trois ans que j’écoute ce qui se dit au micro, »plaisante Will Hardy. « Je ne sais même pas ce qu’il annonce habituellement, mais là nous étions obligés de tendre l’oreille pour savoir où nous en étions dans le match. »

Après une tentative de redémarrage infructueuse, il a fallu attendre un temps-mort pour remplacer l’intégralité du système et récupérer les horloges et le score. Cet incident a duré durant toute la première partie du troisième quart-temps et a perturbé les acteurs présents sur le parquet, qui ont en permanence besoin de savoir le temps qu’il reste.

« Cela ne fait pas longtemps que je suis dans cette Ligue, mais je n’ai jamais vu ça que ce soit au collège, au lycée ou à l’université, » souligne le meneur du Jazz, Keyonte George. « Évidemment que c’était compliqué, vous voulez toujours connaître combien de temps il reste sur l’horloge. »

« Nous devions rester soudés », ajoute de son côté l’intérieur du Thunder, Branden Carlson. « Nous avons nos habitudes et nous avons pu nous reposer dessus pour continuer de jouer malgré toutes ces distractions. »

Après la rencontre, l’équipe technique du Jazz a affirmé qu’il n’y avait aucun lien entre le souci de la machine à fumée et le bug informatique de la table de marque.

Par Thibault Mairesse
