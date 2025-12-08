Ariel Hukporti se montre avec les Knicks

Dimanche midi, il y a eu du bon et du moins bon pour Ariel Hukporti contre Orlando. Le « moins bon », c’est son implication dans la blessure de Franz Wagner, son compatriote. Le « bon », c’est son apport en sortie de banc : 6 points, 7 rebonds, 3 contres, 2 passes et 1 interception en 23 minutes.

Une prestation bienvenue pour les Knicks, vainqueurs du Magic en l’absence de Karl-Anthony Towns, alors que c’est Mitchell Robinson qui avait récupéré le poste de pivot titulaire.

« Il y a quelques joueurs devant moi quand tout le monde est en bonne santé, mais c’était incroyable de pouvoir montrer que je peux aussi [apporter positivement]. Surtout dans ma deuxième année » se réjouissait en tout cas l’intérieur germano-togolais de 23 ans, après coup.

Saisir chaque opportunité

Pour beaucoup, Ariel Hukporti a carrément livré le meilleur match de sa jeune carrière et, pour Mike Brown, il était purement et simplement le meilleur joueur de la rencontre en défense. Où il s’est avéré précieux avec son activité incessante.

« Il a été vraiment bon avec sa verticalité. Il a récupéré quatre ballons contestés. Puis, il y a eu une action en contre-attaque où il a montré l’un de ses super-pouvoirs, sa vitesse. Il a sprinté de l’autre côté et réussi un contre, alors qu’il était pourtant loin de l’action » a apprécié son entraîneur.

Pour Mikal Bridges, il est important qu’Ariel Hukporti se tienne prêt et réussisse à apporter dès que le coach fait appel à lui.

« Il y a beaucoup de joueurs talentueux sur le terrain et beaucoup de joueurs qui peuvent apporter, avec [Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson, Guerschon Yabusele], donc il peut parfois ne pas entrer en jeu » a-t-il remarqué. « Mais il est suffisamment talentueux et intelligent pour jouer. Dès qu’il aura une opportunité, il va vraiment bien s’en sortir, et c’était vraiment un gros match de sa part. »

Ariel Hukporti Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NY 25 8:41 67.7 46.2 0.6 1.5 2.0 0.4 1.3 0.0 0.8 0.6 1.9 2025-26 NY 15 8:20 53.8 62.5 1.0 1.6 2.6 0.5 1.4 0.1 0.6 0.5 1.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.